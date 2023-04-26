23 عاما لتصبح مليونيرا في الإمارات و603 أعوام في مصر

كشف بحث أجراه موقع "بيكودي" المختص بالعروض الترويجية أن الموظفين في دولة الإمارات يحتاجون إلى 23 عاما و9 أشهر، كي يتمكنوا من جمع مليون دولار.

ويمكن للموظف أن يجمع هذا المبلغ ويصبح مليونيرا في حال كان يتقاضى الحد المتوسط للأجور الشهرية في الدولة، والذي يبلغ 12 ألفا و920 درهما (3,518 دولاراً)، وتمكن كذلك من توفير راتبه بأكمله.

وحسب الموقع، تحتل الإمارات المركز السابع عالميا في قدرة موظفيها على أن يتحولوا لمليونيرات، خلال المدة المعنية.

بينما احتلت مصر من بين الدول العربية، الترتيب الأخير، بينما كانت في الترتيب ما قبل الأخير عالميا، بمعدل سنوات 603 أعوام و6 أشهر، لجمع مليون دولار.

وقد تصدرت سويسرا التصنيف العالمي، حيث بإمكان الموظف السويسري الذي يتقاضى راتبا شهريا بمتوسط 5,443 فرنكا (5,880 دولارا) جمع مليون دولار خلال 14 عاماً و3 أشهر.

وجاء بحث "بيكودي" بناء على تصنيف بيانات الأجور الشهرية للموظفين الصادرة عن موقع "ناميبو"، وبيانات متوسط أسعار صرف العملات من "غوغل فاينانس".