طفل سعودي يفوز بالمركز الثالث دوليًا في الحساب الذهني

وقالت صحيفة "اليوم" المحلية عبر موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الخميس، إن الطفل تركي باجنيد حقق المركز الثالث دوليًا في مسابقة الخوارزمي الصغير للرياضيات والحساب الذهني.

وأشارت إلى أن المسابقة، التي أقيمت في كوريا، تضمنت 200 سؤال يتم حلها خلال 10 دقائق، عبر مسابقة الحساب الذهني، التي هي عبارة عن القيام بالعمليات الحسابية باستخدام الدماغ البشري فحسب، بدون أي مساعدة من الآلات الحاسبة أو الحواسيب.