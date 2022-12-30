طفل سعودي يفوز بالمركز الثالث دوليًا في الحساب الذهني
فاز الطفل السعودي تركي باجنيد بالمركز الثالث دوليًا في مسابقة الخوارزمي الصغير للرياضيات والحساب الذهني.
وقالت صحيفة "اليوم" المحلية عبر موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الخميس، إن الطفل تركي باجنيد حقق المركز الثالث دوليًا في مسابقة الخوارزمي الصغير للرياضيات والحساب الذهني.
وأشارت إلى أن المسابقة، التي أقيمت في كوريا، تضمنت 200 سؤال يتم حلها خلال 10 دقائق، عبر مسابقة الحساب الذهني، التي هي عبارة عن القيام بالعمليات الحسابية باستخدام الدماغ البشري فحسب، بدون أي مساعدة من الآلات الحاسبة أو الحواسيب.
وكان الطالب السعودي باجنيد قد حصل على المركز الأول على مستوى العالم في البطولة العالمية للحساب الذهني التي أقيمت في مصر مؤخرًا.
وصرح الطالب السعودي صاحب السن الصغيرة عبر قناة "الإخبارية" في الـ3 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بأن المسابقة اعتمدت على حل 160 مسألة رياضية في غضون 10 دقائق فقط.
يُذكر أن الطفل جانيد تفوق عالميا وحصد المركز الثاني في مسابقة الخوارزمي الصغير في شهر آذار/مارس الماضي، التي أقيمت في دولة الإمارات.