كوريا الجنوبية.. تزايد عدد المطاعم التي ترفض دخول الأطفال

تزايدت في كوريا الجنوبية المقاهي والمطاعم التي ترفض دخول الأطفال، لمجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك السلوك التخريبي الذي يمارسونه، والمخاوف المتعلقة بالمسؤولية القانونية والتصورات السلبية للآباء.

وقالت صحيفة لوموند الفرنسية، نقلا عن أصحاب بعض المقاهي والمطاعم، إن وجود الأطفال يمكن أن يعطل تجربة العملاء وحتى يعرض السلامة للخطر كما اتضح من العديد من الحوادث المبلغ عنها، الأمر الذي أدى إلى إنشاء المئات من "المناطق المحظورة للأطفال" في جميع أنحاء البلاد، ما أثار مناقشات ساخنة حول التمييز والمسؤولية الاجتماعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المقاهي والمطاعم ستحظر أيضا دخول الطلاب وكبار السن، ما يثير قضية الاستبعاد الاجتماعي والمخاوف بشأن التفاهم المتبادل والتفاعلات بين الأجيال، لافتة إلى أنه وفي مواجهة هذا الجدل، حاولت بعض البلديات التدخل من خلال تعزيز المناطق الصديقة للأطفال، إلا أن هذه المبادرات تواجه عقبات مثل قلة حماسة أصحاب المنشآت، الذين يخشون فقدان الدخل، والمقاومة الاجتماعية بشكل عام.

وختمت الصحيفة أنه وفي نهاية المطاف، فإن المناقشة الدائرة حول المناطق المحظورة للأطفال تسلط الضوء على التوترات المتزايدة داخل المجتمع الكوري الجنوبي، بين الضرورات الاقتصادية للأعمال التجارية، والمخاوف بشأن المساءلة، والتطلعات إلى مجتمع أكثر شمولًا.