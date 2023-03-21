السعودية والإمارات تعلنان الخميس أول أيام رمضان
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن يوم الخميس المقبل، سيكون غرة شهر رمضان الفضيل.
وقالت المحكمة العليا في بيان لها، إن "يوم غدٍ الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م، هو المكمّل للثلاثين من شهر شعبان والخميس غرة شهر رمضان 1444 هـ".
وكان المتراؤون في مرصد تمير ومرصد سدير بالمملكة العربية السعودية قد أعلنوا عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، لتعلن المحكمة العليا بدء شهر الصيام يوم الخميس المقبل.
وكان عدد من الفلكيين بالمملكة قد أعلنوا أن القمر سيغرب اليوم قبل غروب الشمس بفارق 10 دقائق، مما يتسبب بتعذر رؤية هلال رمضان.
وفي الإمارات، أعلنت لجنة ترائي الهلال أن غداً الأربعاء سيكون المتمم لشهر شعبان وأن الخميس أول أيام شهر رمضان.
وأعلنت كل من الكويت وقطر والبحرين وسوريا وتركيا ومصر وفلسطين والأردن والوقف السني في العراق، كذلك، أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان الفضيل.
وأعلنت وزارة الأوقاف في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن غداً الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس هو أول أيام شهر رمضان.