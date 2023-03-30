دعوة للابتسامة بوجه مندوبي الترويج السعوديين بالمراكز التجارية تلقى تفاعلًا واسعًا
حثَّ باحث اجتماعي سعودي، مواطنيه من رواد المراكز التجارية الكبيرة (المولات)، على الابتسامة والتعامل بأدب واحترام مع مندوبي البضائع الذين يعرضون عليهم تجربة تلك البضائع بهدف الترويج والتسويق لها.
وظهر عبدالله بن صالح الحصان الذي يحمل شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع، بمقطع فيديو عبر تويتر، لينتقد العابسين في وجوه أولئك الشبان والبنات السعوديين الذي يدعون رواد "المولات" لتجربة بضائعهم كجزء من عملهم الترويجي.
وقال الحصان في تعليق على حديثه بالفيديو أيضاً: "تراهم عيالنا وبناتنا لا تشوف حالك عليهم وتراهم موظفين وهذي وظيفتهم".
ووجدت تلك الدعوة مؤيدين كثر من نخب سعودية تضم كتاباً وإعلاميين وأكاديميين من مختلف التخصصات، حيث شوهد الفيديو على نطاق واسع، بينما تلقى الدكتور الحصان سيلاً من عبارات الدعم والتأييد.
وقال الإعلامي السعودي مهدي بن عبّار في رده على دعوة مواطنه الحصان: "هذه وصفة علاجية يحتاجها كثير من مرضى الغطرسة. نعم يادكتور هؤلاء عيالنا وبناتنا وفقك الله، طرح مميز".
ووصف الأكاديمي سالم باشميل الذي يعمل في مجال تطوير الشخصية، مبادرة الحصان بأنها "جبر الخواطر".
وفي السياق ذاته، كتب المهندس عبدالله المعيويد: "أحسنت أبو صالح موضوع جدًّا مهم، والآن الأسواق ما شاء الله بأعداد هائلة".
وقال الأمير فهد بن مشاري آل سعود في تأييده لدعوة مواطنه الحصان: "صدقت ربي يسعدك الابتسامة تسوى الشي الكثير وغير مكلفة".
واختار الإعلامي بسام فتيني، التفاعل بشكل طريف مع دعوة الابتسامة، وقال: "من كثر ما أبتسم وأقولهم شكراً حفظوني وماعاد يعطوني وأنا معدي من جنبهم".
وانخرط الشبان والشابات السعوديون في السنوات القليلة الماضية في كثير من المهن بالقطاع الخاص التي كانت حكراً على الوافدين الأجانب، بما في ذلك قطاع الترويج والتسويق الذي يضم اليوم كثيراً من السعوديين.