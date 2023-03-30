دعوة للابتسامة بوجه مندوبي الترويج السعوديين بالمراكز التجارية تلقى تفاعلًا واسعًا

حثَّ باحث اجتماعي سعودي، مواطنيه من رواد المراكز التجارية الكبيرة (المولات)، على الابتسامة والتعامل بأدب واحترام مع مندوبي البضائع الذين يعرضون عليهم تجربة تلك البضائع بهدف الترويج والتسويق لها.

وظهر عبدالله بن صالح الحصان الذي يحمل شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع، بمقطع فيديو عبر تويتر، لينتقد العابسين في وجوه أولئك الشبان والبنات السعوديين الذي يدعون رواد "المولات" لتجربة بضائعهم كجزء من عملهم الترويجي.

وقال الحصان في تعليق على حديثه بالفيديو أيضاً: "تراهم عيالنا وبناتنا لا تشوف حالك عليهم وتراهم موظفين وهذي وظيفتهم".