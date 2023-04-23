الليبيون يحتفلون بعيد الفطر بمهرجان للرقص التقليدي في بنغازي

وقال الليبي مؤيد بوراوي، وهو من سكان بنغازي، إن "التجمع اليوم هو نداء لوحدة الليبيين حول شعيرة من شعائر الله وفرصة لتوحد هذا الشعب بعيداً عن الانقسامات السياسية، تجمعهم الفرحة بهذا العيد والدعوة للتوحد من أجل أمة واحدة ومتحدة إن شاء الله".

وأضاف أن "الزي الليبي طبعا يرمز إلى أصول الهوية الليبية الموحدة والمشتركة والتي ترسم صورة حول الوطن الليبي وهو من الأمور التي يجب أن نتمسك بها كل عام ونحاول أن نهنئ أنفسنا بهذه الهوية الرائعة ونحافظ عليها من الضياع".

واحتفل الليبيون بعيد الفطر في أيام مختلفة هذا العام بسبب الانقسامات السياسية الحادة على الرغم من جهود السلام المستمرة منذ سنوات.

فقد أعلنت السلطات الدينية في شرق ليبيا، المتحالفة مع البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرا له، رؤية هلال رمضان يوم الخميس (20 أبريل/نيسان)، ما يجعله آخر يوم صيام ويعتبر يوم الجمعة (21 أبريل) أول أيام عيد الفطر.