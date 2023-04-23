الليبيون يحتفلون بعيد الفطر بمهرجان للرقص التقليدي في بنغازي
احتفل الليبيون في بنغازي بعيد الفطر خلال مهرجان ارتدوا فيه الأزياء التقليدية وانخرطوا في الغناء والرقص.
وتطور المهرجان، الذي بدأ قبل خمس سنوات كنقطة التقاء بسيطة للناس لالتقاط الصور خلال العيد، إلى مهرجان تقليدي للغناء والرقص يقام سنويا، ويهدف المهرجان إلى إعادة تأكيد الهوية الليبية بين الشباب.
وقال الليبي مؤيد بوراوي، وهو من سكان بنغازي، إن "التجمع اليوم هو نداء لوحدة الليبيين حول شعيرة من شعائر الله وفرصة لتوحد هذا الشعب بعيداً عن الانقسامات السياسية، تجمعهم الفرحة بهذا العيد والدعوة للتوحد من أجل أمة واحدة ومتحدة إن شاء الله".
وأضاف أن "الزي الليبي طبعا يرمز إلى أصول الهوية الليبية الموحدة والمشتركة والتي ترسم صورة حول الوطن الليبي وهو من الأمور التي يجب أن نتمسك بها كل عام ونحاول أن نهنئ أنفسنا بهذه الهوية الرائعة ونحافظ عليها من الضياع".
واحتفل الليبيون بعيد الفطر في أيام مختلفة هذا العام بسبب الانقسامات السياسية الحادة على الرغم من جهود السلام المستمرة منذ سنوات.
فقد أعلنت السلطات الدينية في شرق ليبيا، المتحالفة مع البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرا له، رؤية هلال رمضان يوم الخميس (20 أبريل/نيسان)، ما يجعله آخر يوم صيام ويعتبر يوم الجمعة (21 أبريل) أول أيام عيد الفطر.
بينما في طرابلس العاصمة، أعلنت السلطات الدينية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عدم ثبوت رؤية الهلال وبالتالي يصبح يوم الجمعة متمما لشهر رمضان ويوم السبت (22 أبريل/نيسان)، هو أول أيام عيد الفطر.
ولم تشهد ليبيا استقرارا يُذكر منذ انتفاضة العام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي.
وانقسمت البلاد، العام 2014، بين فصائل متحاربة في الشرق وأخرى في الغرب، وهو انقسام لا يزال مستمرا على الرغم من السلام النسبي منذ العام 2020.