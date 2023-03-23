لأول مرة منذ 15 عامًا.. تراجع عدد رياض الأطفال في الصين
ذكرت شبكة "ييكاي" للأخبار المالية، نقلًا عن بيانات من وزارة التعليم الصينية، أن عدد رياض الأطفال في الصين انخفض للمرة الأولى منذ 15 عامًا في العام 2022، بأكثر من 5 آلاف عن العام السابق.
ودفعت المخاوف بشأن تراجع عدد السكان في الصين إلى إصدار أعضاء أعلى هيئة استشارية سياسية في البلاد لأكثر من 20 توصية لزيادة معدل المواليد.
ويقول خبراء إن بعض الإجراءات يمكن أن تساعد في إبطاء وتيرة انخفاض عدد السكان.
وقالت وزارة التعليم اليوم، الخميس، إن هناك ما مجموعه 289200 روضة أطفال على مستوى البلاد في العام 2022.
وأفادت "ييكاي" أن الانخفاض مقارنة بالسنوات السابقة سببه تراجع عدد التلاميذ المسجلين في رياض الأطفال.
وأوضح الموقع أن عدد رياض الأطفال في الريف تراجع مع انتقال السكان إلى المدن الحضرية.
ومن الأسباب الرئيسة في تراجع عدد السكان في الصين سياسة الطفل الواحد التي فرضتها السلطات بين عامي 1980 و2015.
ورفعت السلطات الحد إلى 3 في العام 2021، لكن الآباء يشيرون إلى ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال وتعليمهم، والدخول المنخفضة، وضعف شبكة الأمان الاجتماعي، وعدم المساواة بين الجنسين كعوامل مثيرة للإحباط.
وانخفض معدل المواليد في الصين، العام الماضي، إلى 6.77 مولود لكل 1000 شخص من 7.52 مولود في 2021، وهو أدنى مستوى مسجل.