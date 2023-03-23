لأول مرة منذ 15 عامًا.. تراجع عدد رياض الأطفال في الصين

ذكرت شبكة "ييكاي" للأخبار المالية، نقلًا عن بيانات من وزارة التعليم الصينية، أن عدد رياض الأطفال في الصين انخفض للمرة الأولى منذ 15 عامًا في العام 2022، بأكثر من 5 آلاف عن العام السابق.

ودفعت المخاوف بشأن تراجع عدد السكان في الصين إلى إصدار أعضاء أعلى هيئة استشارية سياسية في البلاد لأكثر من 20 توصية لزيادة معدل المواليد.

ويقول خبراء إن بعض الإجراءات يمكن أن تساعد في إبطاء وتيرة انخفاض عدد السكان.

وقالت وزارة التعليم اليوم، الخميس، إن هناك ما مجموعه 289200 روضة أطفال على مستوى البلاد في العام 2022.