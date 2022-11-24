النواب الروس يتبنون قانونا يحظر "الترويج" لمجتمع الميم

تبنى النواب الروس تعديلات، اليوم الخميس، توسع إلى حد كبير نطاق تطبيق قانون يحظر "الترويج" لمجتمع الميم، وسط تشدد للكرملين يرافق هجومه العسكري على أوكرانيا.

ويحظر القانون الجديد الذي يعد نسخة معززة لقانون يعود إلى العام 2013، وتعرض لانتقادات شديدة ومنع "الترويج لمجتمع الميم" بين القاصرين، الآن "الترويج للعلاقات الجنسية غير التقليدية" للجميع وفي وسائل الإعلام وعلى الإنترنت وفي الكتب والأفلام.

وقال فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب (الدوما) في بيان: "الترويج للعلاقات الجنسية غير التقليدية محظور، كما تم فرض حظر على الترويج لاستغلال الأطفال جنسيا وتغيير الجنس".