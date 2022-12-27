أغرب العادات الاحتفالية في رأس السنة حول العالم

أيام قليلة تفصلنا عن العام الجديد واحتفالات رأس السنة، وبينما يستمتع البعض بالحفلات الموسيقية وإطلاق الألعاب النارية وتبادل الأمنيات، يمارس آخرون عادات "غريبة" للاحتفال بهذا اليوم.

أخيرًا، نشرت صحيفة "جاغران" الهندية أغرب 5 عادات تمارسها شعوب بعض الدول للاحتفال بالعام الجديد:

إسبانيا

يشتهر الإسبانيون بحفل "نوشفيغا" الذي يعني الليلة الكبيرة، ويتمثل ببقاء الأشخاص في المنازل حتى منتصف الليل، ويتناولون حبة عنب واحدة في كل ساعة ابتداء من الساعة السادسة مساء وحتى منتصف الليل.

ويقول الإسبانيون إن هذا التقليد يرتبط بالحظ السعيد والتوفيق للعام المقبل.