هذه الفتاة وصلت بلا "مكياج" فمنعتها ماليزيا من الدخول
زعمت ممثلة أوكرانية أن سلطات أحد مطارات ماليزيا منعتها من الدخول لأراضيها، بسبب اختلاف شكل وجهها بدون مكياج عن صورتها الشخصية في جواز سفرها.
ووفق صحف محلية، فإن تاتيانا لين، وهي ممثلة أوكرانية شابة تعيش في تايوان، نشرت حادثة توقيفها في مطار بماليزيا، في صفحتها عبر موقع "إنستغرام".
وذكرت لين، 24 عاماً، أنها اثناء سفرها يوم الثلاثاء الماضي في رحلة سياحية إلى ماليزيا، أوقفها الموظفون في قسم الجوازات بمطار محلي، ومنعوها من العبور، لأن وجهها بدا مختلفاً تماماً عن صورتها الشخصية بجواز سفرها.
وشاركت على إنستغرام، صورة لها بدون وضع مساحيق تجميل، حيث كتبت بأحرف صينية تقليدية معلقة على الحادثة: "وصلت للتو إلى ماليزيا، ولم يسمح لي المسؤولون في أمن المطار بالدخول، وقالوا إن شكلي يبدو مختلفاً عن صورة جواز سفري.. وبعد التدقيق سمحوا لها في النهاية بدخول البلاد".
واعترفت لين أنها تبدو بالفعل مختلفة، لأنها تركت وجهها على طبيعته عند سفرها إلى ماليزيا الأسبوع الماضي، بينما كانت تضع مساحيق التجميل في صورة جواز السفر.
يذكر أن وضع الفتيات لمساحيق تجميل مبالغ فيها في صور جوازات السفر، قد يعرضهن للعديد من المشكلات ومن بينها التوقيف في المطارات.
ويحذر الخبراء في موقع passport-photo.online للخدمات الدولية لجوازات السفر، من أن طلبات الفتيات للحصول على جواز السفر قد تواجه بالرفض بسبب وضع مساحيق تجميل مبالغ فيها في الصور الشخصية المرفقة مع طلبهن.
واستعرض الخبراء مجموعة من أنواع مساحيق التجميل التي يمنع وضعها في الصور الشخصية لجوازات السفر، والتي تتضمن الكحل الداكن وذلك لأنه يمكنه تغيير شكل العيون.
وكذلك الكحل اللامع، حيث قال عنه الخبراء: "لن يشوه المظهر الطبيعي للعينين فحسب، وبل ويؤثر على التوهج في الصورة نفسها، مما يجعلها غير قابلة للقراءة من قبل برنامج الذكاء الاصطناعي".
كما دعا الخبراء لضرورة تجنب أخذ صورة لجواز سفر، مع إجراء التسمير المزيف للبشرة، حيث قد يؤدي ذلك إلى رفض أو تأخير استخراجه، وخاصةً إذا كانت درجة التسمير بعيدة عن اللون الطبيعي للبشرة.