هذه الفتاة وصلت بلا "مكياج" فمنعتها ماليزيا من الدخول

زعمت ممثلة أوكرانية أن سلطات أحد مطارات ماليزيا منعتها من الدخول لأراضيها، بسبب اختلاف شكل وجهها بدون مكياج عن صورتها الشخصية في جواز سفرها.

ووفق صحف محلية، فإن تاتيانا لين، وهي ممثلة أوكرانية شابة تعيش في تايوان، نشرت حادثة توقيفها في مطار بماليزيا، في صفحتها عبر موقع "إنستغرام".

وذكرت لين، 24 عاماً، أنها اثناء سفرها يوم الثلاثاء الماضي في رحلة سياحية إلى ماليزيا، أوقفها الموظفون في قسم الجوازات بمطار محلي، ومنعوها من العبور، لأن وجهها بدا مختلفاً تماماً عن صورتها الشخصية بجواز سفرها.