برامج محو الأمية في العراق.. تكتّم في الإحصائيات ومطالبات بدعم حكومي
يقضي أبو محمد العيثاوي، (48 عامًا) وقت الصباح عادة، في مركز محو الأمية، القريب من منزله في منطقة الدورة، جنوبي العاصمة العراقية بغداد، حيث يتلقى دروسًا لتعلم القراءة والكتابة، ضمن برنامج واسع تطلقه وزارة التربية العراقية.
ويقول أبو محمد لـ"إرم نيوز" إن "تلك البرامج تسهم في تقليل الأمية التي تفشت في المجتمع العراقي، كما إنها فرصة لاستكمال الدراسة، إذ تعترف وزارة التربية بتلك الشهادة، وهي تعادل الصف الرابع الابتدائي، فيما يتمكن الطلبة الراغبون بعد ذلك من استكمال دراستهم، وصولاً إلى المراحل الجامعية".
ويعتبر العيثاوي، اهتمام وزارة التربية بتلك المراكز ضعيفًا، ولا يرتقي لجعل البرنامج يُعتمد عليه في القضاء على الأمية.
غياب الإحصائيات
ويشارك آلاف من العراقيين من كلا الجنسين في تلك البرامج، بهدف تعلم القراءة والكتابة، في بلد عانى كثيرًا من الحروب والاضطرابات والكوارث، والتي ألحقت ضررًا بالغًا في قطاع التعليم، فضلًا عن ارتفاع نسب التسرب من المدارس.
وتغيب إحصائيات عدد الأميين في العراق، لكن الأمم المتحدة تشير إلى وجود 12 مليون شخص أمّي، في البلاد؛ تحتل محافظة ميسان المرتبة الأولى في قائمة المحافظات التي ترتفع فيها نسبة الأمية، حيث تسجل 22%، تليها محافظة دهوك بـ19%، والمحافظة الثالثة هي المثنى بنسبة 18%، بحسب بيانات رسمية صادرة من وزارة التخطيط العراقية.
وأطلق العراق، برنامج محو الأمية عام 2012، بعد تشريع قانون محو الأمية، عام 2011، كما خصصت الحكومة العراقية، آنذاك مبالغ تُصرف للدارسين، بهدف تشجيعهم، على الالتحاق بهذا البرنامج، لكنها ألغيت بعد ذلك، بسبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
6 آلاف مركز
وبدوره، قال الناطق باسم جهاز محو الأمية، مؤيد العبيدي، أن "هناك نحو 6 آلاف مركز لمحو الأمية، في عموم البلاد، بما فيها إقليم كردستان، حيث يقطن آلاف النازحين هناك"، مشيرًا إلى أنه "تم تخريج أكثر من 500 ألف دارس، في تلك المراكز، منذ انطلاق البرنامج".
وأضاف العبيدي، في تصريح لـ"إرم نيوز" أنه "تم إطلاق برنامج موازٍ يهدف لإنهاء الأمية في دوائر الدولة، إذ فتحنا عدة مراكز، خاصة بتلك الدوائر، لتعليم الموظفين القراءة والكتابة، بما يسهم في رفد المؤسسات الحكومية، بأشخاص متعلمين، كما إنها تساعدهم في استكمال التحصيل العلمي، وهناك تجارب للكثير من دارسي محو الأمية، حيث وصلوا إلى مراحل متقدمة في الدراسة".
ولفت المسؤول العراقي، إلى "وجود مراكز التعلم المجتمعي وهي خاصة بالنساء الملتحقات ببرامج محو الأمية، إذ يوجد نحو 45 مركزًا في عموم المحافظات".
وتشير دراسات أكاديمية، إلى أن ظاهرة الأمية تمثل الحاجز الأكبر في منظومة البناء التربوي في العراق، إذ بلغ متوسط من هم بحالة "أمّي" أكثر من 22 في المئة، من السكان، وإن نسبة من اكتسب الحد الأدنى من القراءة والكتابة، بلغت 58 في المئة، وفق دراسة لمركز البيان. (مستقل).
ورغم وجود النصوص الدستورية، التي تشير إلى الحق في التعليم وصدور قانون محو الأمية، ووضع الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي في العراق، إلا أن هذا الحق لا زال يواجه عدة تحديات، ومعوقات، حالت دون تطبيق القانون بشكل متكامل.
وعلى سبيل المثال، تنتشر الأمية لدى فئة الفقراء، بشكل أكبر؛ ما يجعل إمكانية التحاقهم ببرامج محو الأمية، صعبًا، بسبب انشغالهم بأعمالهم اليومية لتوفير لقمة عيشهم.
ضعف التمويل
كما إن مسؤولين في وزارة الصحة، يشكون بشكل متكرر، من ضعف المخصصات المالية، لمثل تلك البرامج، وعدم وجود مبان خاصة، وإنما غالبًا تتم برامج التدريس في مباني المدارس التي تكتظ بالطلبة، وكذلك وجود الدوام المزدوج؛ ما يجعل إمكانية استيعابها للمشاركين ببرامج محو الأمية بشكل يومي صعبًا.
على الجانب الآخر، يرى المشرف المتقاعد، يوسف عبدالله أن "البرامج الموضوعة، لمحو الأمية في البلاد، لا تتناسب وحجم الأعداد الهائلة من العراقيين، الذين يعيشون في المناطق الريفية والأهوار والمدن النائية، الذين لم يتلقوا التدريس الأولي؛ ما يستدعي بالضرورة وضع خطة أكبر وواضحة المعالم، تتمتع بتخصيص مالي جيد، للقضاء على أمية القراءة والكتابة بشكل أسرع".
ولفت عبدالله في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى أن "النسب والإحصائيات كذلك غائبة عن وزارة التربية، وهي التي يمكن لها أن تحدد نسب النجاح والإخفاق، ومدى التقدم الحاصل في برامج محو الأمية، لكن ما يحصل حاليًّا هو التكتم على أعداد الأميين في البلاد".
وحاز العراق عام 1979، على جائزة منظمة اليونسكو في القضاء على الأمية والذي جرى ضمن حملة وطنية شاملة من عمر 15-45 سنة.