برامج محو الأمية في العراق.. تكتّم في الإحصائيات ومطالبات بدعم حكومي

يقضي أبو محمد العيثاوي، (48 عامًا) وقت الصباح عادة، في مركز محو الأمية، القريب من منزله في منطقة الدورة، جنوبي العاصمة العراقية بغداد، حيث يتلقى دروسًا لتعلم القراءة والكتابة، ضمن برنامج واسع تطلقه وزارة التربية العراقية.

ويقول أبو محمد لـ"إرم نيوز" إن "تلك البرامج تسهم في تقليل الأمية التي تفشت في المجتمع العراقي، كما إنها فرصة لاستكمال الدراسة، إذ تعترف وزارة التربية بتلك الشهادة، وهي تعادل الصف الرابع الابتدائي، فيما يتمكن الطلبة الراغبون بعد ذلك من استكمال دراستهم، وصولاً إلى المراحل الجامعية".

ويعتبر العيثاوي، اهتمام وزارة التربية بتلك المراكز ضعيفًا، ولا يرتقي لجعل البرنامج يُعتمد عليه في القضاء على الأمية.