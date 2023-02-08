السعودية.. حملة شعبية ضخمة لمساعدة متضرري زلزال سوريا وتركيا
أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في السعودية، الأربعاء، حملة شعبية ضخمة لجمع تبرعات لإغاثة ومساعدة متضرري الزلزال المدمر الذي هزَ فجر الإثنين، أجزاء واسعة من تركيا وسوريا وأسفر عن آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين.
وجاء تنظيم الحملة بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات متنوعة وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة ضحايا الزلزال في البلدين.
وتم إطلاق الحملة عبر منصة "ساهم" الإلكترونية الرسمية التي بدأت باستقبال التبرعات، حيث بلغت قيمة التبرعات خلال الساعات الأولى أكثر من 15 مليون ريال سعودي.
وقال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة إن "الشعب السعودي بدأ بتقديم التبرعات قبل إطلاق الحملة".
وأوضح الربيعة في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه "سيدشن خلال الساعات القادمة جسرا جويا لحمل التبرعات الإيوائية والصحية والغذائية، وستقوم فرق الإنقاذ بالسفر لمواقع الحدث لإنقاذ المصابين والمتضررين من الزلزال".
وأضاف بأنه "ستكون هنالك فرق تدخل سريع وفرق طوارئ طبية وفرق تطوعية من الكوادر السعودية التي تبرعت لإغاثة متضرري الزلزال".