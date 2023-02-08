السعودية.. حملة شعبية ضخمة لمساعدة متضرري زلزال سوريا وتركيا

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في السعودية، الأربعاء، حملة شعبية ضخمة لجمع تبرعات لإغاثة ومساعدة متضرري الزلزال المدمر الذي هزَ فجر الإثنين، أجزاء واسعة من تركيا وسوريا وأسفر عن آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين.

وجاء تنظيم الحملة بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات متنوعة وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة ضحايا الزلزال في البلدين.