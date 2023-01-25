مسؤول سعودي بارز يطالب بتشريع لهدم المباني التي تسبب "تشوهًا بصريًّا"

وكان الأمير فيصل يتحدث في منتدى للعقار تستضيفه العاصمة الرياض، وقال إن ترك بعض المستثمرين لعقاراتهم على "العظم" أحد أسباب "التشوه البصري العمراني" في شوارع المنطقة بشكل عام.

وأوضح أن مستثمري تلك العقارات "يتذرعون بعدم وجود مستأجرين لعقاراتهم كي يقوموا بتشطيبها بالكامل"، مضيفًا أن تلك الكتل الخرسانية تسبب "التشوه البصري" بينما تصرف الدولة مليارات الريالات لمعالجته.

وحمّل الأمير فيصل أولئك المستثمرين المسؤولية عن ذلك "التشوه البصري" بسبب ما قال إنه عدم معرفة الجدوى الاقتصادية للمشروع قبل البدء به، مضيفًا: "شرعوا لي تشريعًا يقول إذا (المستثمر) وقف عقاره وتركه يشوه المدينة، يخولني أن أشغل البلدوزرات في البلدية لتدكه بيوم واحد، حقيقة لن أترك هذا العقار".

ونشرت إمارة منطقة القصيم، حديث الأمير فيصل على حسابها الرسمي في تويتر، ليتم تداوله على نطاق واسع بين المدونين السعوديين وسط آراء مختلفة واقتراحات لمعالجة "التشوه البصري العمراني" في شوارع البلاد.