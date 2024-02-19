بجريمة بشعة.. سودانية تقتل أطفالها الثلاثة في مدينة إنجليزية

ألقت الشرطة البريطانية أمس الأحد القبض على امرأة سودانية، يُعتقد أنها أقدمت على قتل أبنائها الثلاثة في مدينة بريستول جنوب غرب إنجلترا.

وقال متحدث باسم الشرطة لصحيفة "إندبندنت" إنه تم العثور على الأطفال وهما صبيان وفتاة، داخل الشقة عند الساعة 12:40 دقيقة، إلا أنه أُعلن عن وفاتهم بعد فترة وجيزة.

وأكد المتحدث أن الشرطة ألقت القبض على الأم، التي تبلغ من العمر 42 عاما، للاشتباه في ارتكابها جريمة القتل.

وقالت إحدى الجارات للصحيفة، إن المرأة سودانية، وكانت تبدو سعيدة للغاية مع عائلتها الصغيرة، فأحد أبنائها يبلغ من العمر 8 سنوات وابنتها 4 سنوات، وطفلها الصغير يبلغ 6 أشهر فقط.