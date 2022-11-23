عُماني يحصل على "رنج روفر" بعد تنبؤه بنتيجة فوز المنتخب السعودي

تلقى النوخذة العماني جاسم البلوشي هدية عبارة عن سيارة من نوع "رنج روفر" بعد تنبؤه بنتيجة مباراة يوم أمس الثلاثاء بين المنتخب السعودي والمنتخب الأرجنتيني.

وكانت مشجعات سعوديات فيما يبدو وثقن مقطع فيديو وهن يسألن النوخذة جاسم البلوشي، الذي كان في طريقه إلى مدرجات الملعب الذي شهد المباراة في قطر، عن توقعاته لنتيجة المباراة.

وسأل البلوشي، المشجعات في حينها، عن الفريق الذي يشجعنه، لترد عليه صاحبة الفيديو بالقول إنهن يشجعن المنتخب الأرجنتيني.

وعاد النوخذة العماني للقول إنه في حال أطلعها على توقعه للنتيجة، فإنه يود الحصول على سيارة "رنج روفر"، ليخبرها أنه يتوقع فوز المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف وحيد للأرجنتين.