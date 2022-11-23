عُماني يحصل على "رنج روفر" بعد تنبؤه بنتيجة فوز المنتخب السعودي
تلقى النوخذة العماني جاسم البلوشي هدية عبارة عن سيارة من نوع "رنج روفر" بعد تنبؤه بنتيجة مباراة يوم أمس الثلاثاء بين المنتخب السعودي والمنتخب الأرجنتيني.
وكانت مشجعات سعوديات فيما يبدو وثقن مقطع فيديو وهن يسألن النوخذة جاسم البلوشي، الذي كان في طريقه إلى مدرجات الملعب الذي شهد المباراة في قطر، عن توقعاته لنتيجة المباراة.
وسأل البلوشي، المشجعات في حينها، عن الفريق الذي يشجعنه، لترد عليه صاحبة الفيديو بالقول إنهن يشجعن المنتخب الأرجنتيني.
وعاد النوخذة العماني للقول إنه في حال أطلعها على توقعه للنتيجة، فإنه يود الحصول على سيارة "رنج روفر"، ليخبرها أنه يتوقع فوز المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف وحيد للأرجنتين.
ومع فوز المنتخب السعودي وفق توقعات جاسم البلوشي، انطلقت حملة من قبل مواطنين عمانيين وسعوديين عبر موقع التواصل "تويتر" في محاولة للوصول إليه، بهدف تحقيق أمنيته في الحصول على "رنج روفر".
وأعلنت الناشطة العمانية نورة اليوسف في تغريدة لها عبر موقع "تويتر": "نحاول الآن الوصول للعماني الذي توقع فوز المنتخب #السعودي_على الأرجنتين شكرًا للشعب السعودي الكريم وصلني اتصال الآن بتقديم هدية الرينج روفر له وإن شاء الله نلقاه".
وما لبث أن استجاب جاسم البلوشي بالفعل للتغريدة، إذ نشر لاحقًا في مقطع فيديو عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر"، حصوله على السيارة كهدية.
وانهالت التهاني على البلوشي من قبل مواطنيه ومواطنين سعوديين، مؤكدين استحقاقه للهدية بعد أن أصاب في توقعه.
وقلب المنتخب السعودي في مباراته ضد المنتخب الأرجنتيني النتيجة لصالحه أمس الثلاثاء بهدفين مقابل هدف واحد، بعد أن سجل المنتخب الأرجنتيني هدفه الأول في الدقائق الأولى من الشوط الأول من المباراة، ليعاود المنتخب السعودي تسجيل هدفي الفوز.