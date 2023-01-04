اليابان تزيد "الإغراء المالي" لسكان طوكيو لتركها

وتنطبق الحوافز على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، أو المعالين الذين يبلغون 18 عامًا أو أكثر إذا كانوا لا يزالون في المدرسة الثانوية.

ولفتت الشبكة في تقريرها إلى أنها ليست المرة الأولى التي تحاول فيها الحكومة استخدام الحوافز المالية لتشجيع سكان طوكيو على المغادرة، ولكن هذه الخطة أكثر سخاءً بثلاثة أضعاف المبلغ المعروض حاليًا.

وأوضحت أنه على مدى عقود هاجر الناس في جميع أنحاء اليابان إلى المراكز الحضرية بحثًا عن فرص عمل، مشيرة إلى أن طوكيو هي المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، إذ يبلغ عدد سكان العاصمة مع ضواحيها ما يقرب من 37 مليون نسمة.

وأشارت إلى أنه قبل انتشار وباء "كورونا" قبل عامين، فاق عدد الأشخاص الذين ينتقلون إلى طوكيو عدد الأشخاص الذين يغادرون المدينة بما يصل إلى 80 ألفًا كل عام، وفقًا للإحصاءات الحكومية الصادرة في عام 2021.