اليابان تزيد "الإغراء المالي" لسكان طوكيو لتركها
تعرض اليابان دفع أموال للأسر التي تغادر عاصمتها المكتظة، في محاولة لتنشيط المناطق الريفية وزيادة معدل المواليد المتدهور وتخفيف الضغط عن العاصمة طوكيو.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه اعتبارًا من نيسان/أبريل المقبل، ستكون العائلات في منطقة العاصمة طوكيو مؤهلة لتلقي مليون ين (7700 دولار) سنويًا لكل طفل إذا انتقلت إلى مناطق أقل كثافة سكانية.
وتنطبق الحوافز على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، أو المعالين الذين يبلغون 18 عامًا أو أكثر إذا كانوا لا يزالون في المدرسة الثانوية.
ولفتت الشبكة في تقريرها إلى أنها ليست المرة الأولى التي تحاول فيها الحكومة استخدام الحوافز المالية لتشجيع سكان طوكيو على المغادرة، ولكن هذه الخطة أكثر سخاءً بثلاثة أضعاف المبلغ المعروض حاليًا.
وأوضحت أنه على مدى عقود هاجر الناس في جميع أنحاء اليابان إلى المراكز الحضرية بحثًا عن فرص عمل، مشيرة إلى أن طوكيو هي المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، إذ يبلغ عدد سكان العاصمة مع ضواحيها ما يقرب من 37 مليون نسمة.
وأشارت إلى أنه قبل انتشار وباء "كورونا" قبل عامين، فاق عدد الأشخاص الذين ينتقلون إلى طوكيو عدد الأشخاص الذين يغادرون المدينة بما يصل إلى 80 ألفًا كل عام، وفقًا للإحصاءات الحكومية الصادرة في عام 2021.
وقالت الشبكة: "لكن نمط الهجرة هذا، إلى جانب شيخوخة السكان السريعة في اليابان، ترك المدن الريفية مع عدد أقل من السكان، فضلاً عن ملايين المنازل غير المأهولة".
وذكرت الشبكة أنه سيتم تصنيف أكثر من نصف البلديات في البلاد، باستثناء 23 قسمًا في طوكيو، على أنها مناطق مكتظة بالسكان في عام 2022.
وفي الوقت نفسه، في المدن الكبرى نفدت أماكن السكن بسرعة وارتفعت أسعار العقار بشكل كبير، وفقًا للشبكة التي أوضحت أن طوكيو تعتبر دائمًا واحدة من أغلى مدن العالم للعيش فيها، إذ احتلت المرتبة الخامسة عالميًا في عام 2022.
وتابعت الشبكة: "هذه المشكلة التي تشمل هجرة الشباب من الريف إلى المدن المزدحمة، هي عامل رئيسي في الأزمة الديموغرافية الأكبر في اليابان وفقًا للخبراء".
وأضافت أن "البلاد عانت منذ فترة طويلة من انخفاض معدلات المواليد وطول العمر المتوقع، وشهدت عدد وفيات يفوق عدد المواليد في السنوات الأخيرة".
وتابعت: "يشير الخبراء إلى عدة عوامل بما فيها ارتفاع تكلفة المعيشة والمساحة المحدودة ونقص دعم رعاية الأطفال في المدن، ما يجعل من الصعب تربية الأطفال، وهو ما يعني أن عددًا أقل من الأزواج ينجبون أطفالًا، وغالبًا ما يكون الأزواج في المناطق الحضرية بعيدين عن الأسرة الممتدة التي يمكنها المساعدة في تقديم الدعم".
ولمواجهة هذه المشاكل، أطلقت السلطات اليابانية مبادرة في عام 2019 لجذب الناس إلى المناطق الإقليمية، وبموجب هذه الخطة يمكن للأفراد الذين عاشوا وعملوا في منطقة العاصمة طوكيو لمدة خمس سنوات على الأقل الحصول على 600000 ين (4500 دولار) إذا انتقلوا إلى المناطق الريفية.