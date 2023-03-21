لمناهضة الإجهاض.. ولاية أمريكية تقيم نصبًا تذكاريًّا للجنين

وواجه النصب التذكاري المقترح للجنين معارضة حتى من بعض الجمهوريين المناهضين للإجهاض في أركنساس، بينما عارض ديمقراطيو الولاية الخطة، مدعين أنها مثيرة للانقسام.

ولا يزال الجدل حول الإجهاض قضية خلافية ساخنة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إذ لا تزال العديد من حالات الحظر التي تفرضها الولايات تخضع لتحديات قانونية.