لمناهضة الإجهاض.. ولاية أمريكية تقيم نصبًا تذكاريًّا للجنين

لمناهضة الإجهاض.. ولاية أمريكية تقيم نصبًا تذكاريًّا للجنين
قررت ولاية أمريكية إقامة نصب تذكاري للجنين في إطار مناهضة سلطات الولاية لعمليات الإجهاض التي أصبحت ممنوعة قانونيًّا داخلها إلا في أضيق الحدود.
وبحسب موقع صحيفة التايمز البريطانية، فقد وافق المسؤولون في ولاية أركنساس على خطط لإنشاء "نصب تذكاري للجنين" لإحياء ذكرى عمليات الإجهاض التي أجريت قبل المنع.
ووقعت سارة هاكابي ساندرز، الحاكم الجمهوري المحافظ للولاية، قانونًا جديدًا يسمح ببناء النصب التذكاري بالقرب من مبنى الكابيتول بالولاية.
ووفق الموقع، سيبدأ مسؤولو الدولة، الذين يعملون مع مجموعات مناهضة الإجهاض تمول المشروع، عملية اختيار فنان وتصميم للنصب التذكاري.
وكانت أركنساس واحدة من العديد من الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون والتي فرضت حظرًا شبه كامل على الإجهاض بعد حكم المحكمة العليا العام الماضي الذي ألغى قضية رو ضد وايد، حيث ألغى الحق الدستوري للإجهاض في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد ما يقرب من نصف قرن.
وواجه النصب التذكاري المقترح للجنين معارضة حتى من بعض الجمهوريين المناهضين للإجهاض في أركنساس، بينما عارض ديمقراطيو الولاية الخطة، مدعين أنها مثيرة للانقسام.
ولا يزال الجدل حول الإجهاض قضية خلافية ساخنة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إذ لا تزال العديد من حالات الحظر التي تفرضها الولايات تخضع لتحديات قانونية.