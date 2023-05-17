"هوكي الرحّل" لعبة صحراوية في المغرب يتهددها الاندثار

يرتدي أعضاء أحد الفريقين "دراعيات" باللون الأزرق، بينما اختار أعضاء الفريق الثاني اللون الأبيض للجلابيب الرجالية الخفيفة الواسعة الانتشار في الصحراء، وغطوا رؤوسهم ووجوههم "باللثام" الأسود الذي يحتمي به الرحّل والصحراويون بشكل عام من قساوة الطقس.

يطلق على اللعبة محليًّا اسم "المكشاح" باللهجة الحسانية، وهي كلمة بالعربية العامية شائعة في عموم المناطق الصحراوية في شمال غرب المغرب العربي. وتمارس عادة للتسلية في أوقات الفراغ، كما يوضح أحد اللاعبين حمادي بوداني في تصريحاته.

ويضيف: "كان أجدادُنا رحَّلًا، وكانوا يضعون عصا الترحال إنْ استقرّ بهم المقام في مكان، ولتمضية الوقت كانوا يلعبون هذه اللعبة التي اخترعوها انطلاقًا من تقاليد الصحراء".

يتكون الفريقان المتنافسان من سبعة لاعبين، وقد يكون العدد أكبر أحيانًا، ويتواجهان فوق ملعب رُسِمت خطوطُه باليد، ويسعى كلٌّ منهما الى إيصال الكرة إلى ما وراء خط مرمى الخصم، تحت رقابة حكم يسمونه "الشيخ".