ما ردة فعل الملك تشارلز على مذكرات نجله الأمير هاري المثيرة للجدل؟



وأوضح أن "تشارلز سيكون غاضبًا ومستاءً؛ لأنه يحب ابنه، فهو أب ووالد، ودائمًا ما يتشاجر الأشقاء ولا يتفقون بالضرورة مع بعضهم البعض، ولكن أن يفقد أحد الوالدين ابنه بهذه الطريقة، فهو أمر محزن للغاية".



وبالنسبة لحفل التتويج، قال اربيتر إن عدم حضور الأمير هاري سيكون فظًا، ولكن الملك لن يكون أمامه خيارًا سوى المضي قدمًا.



وذكر أنه في حال حضور هاري فعليه أن يقسم يمين الولاء الملكي، في الوقت الذي كشفت استطلاعات الرأي أن الجمهور البريطاني معاد له.