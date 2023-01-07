ما ردة فعل الملك تشارلز على مذكرات نجله الأمير هاري المثيرة للجدل؟
كشفت مصادر مطلعة بالقصر الملكي البريطاني، أن الملك تشارلز لا يزال يأمل في إصلاح العلاقات مع نجله الأمير هاري، بالرغم من المزاعم المثيرة للجدل التي كشف عنها في مذكراته "spare".
وبحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" المحلية، فإن "تشارلز على استعداد لتلقي مكالمة هاتفية من دوق ساسكس ورأب الصدع بينهما"؛ معبرًا عن أمله في أن يحضر حفل تتويجه في 6 آيار/مايو القادم.
وبالرغم من الكشف عن تفاصيل المذكرات الخاصة بالأمير هاري في إسبانيا، التزمت العائلة الملكية الصمت حتى الآن بشأن المزاعم القاسية.
وتضمنت هذه المزاعم؛ مشادة جسدية مزعومة بين الأميرين وليام وهاري، وتفاصيل الخلاف بين ميغان ماركل وكيت ميدلتون والتعليقات الأخرى، بما في ذلك تعليقات حول الملكة كاميلا.
ومع ذلك، حذر خبراء الصحة العقلية من أن هذه الأحداث يجب أن تنتهي إذا أرادت العائلة الملكية التعافي، مشيرين إلى أن "مثل هذه المهمة تزداد صعوبة تحت الأضواء الساطعة لوسائل الإعلام العالمية".
وحول مذكرات الأمير هاري، قال مصدر ملكي لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، إنه من الواضح أن الأمر مزعج للغاية، ولكن هناك وقت بين الآن وشهر مايو.
وأضاف المصدر أن "تشارلز ملك، ولكن أولاً وقبل كل شيء، فهو أب مخلص وهو يريد حل هذه المشكلة".
وأشارت التقارير أيضًا إلى أن الملك تشارلز أبدى تفهمه لمذكرات هاري.
من جانبه، قال ديكي آربيتر، الذي عمل كمتحدث باسم الملكة إليزابيث الثانية لمدة 12 عامًا: "تشارلز أب وهذا شقاق عائلي، إنه ليس خلافا مؤسسيًا أو دستوريًا". وأضاف: "لقد أصبح هاري صاروخًا باليستيًا، وهذا حقه، ولكننا نسمع جانبًا واحدًا فقط ولن نسمع أي شيء آخر؛ لأنه إذا كانت العائلة المالكة حكيمة فسوف تظل صامتة".
وأوضح أن "تشارلز سيكون غاضبًا ومستاءً؛ لأنه يحب ابنه، فهو أب ووالد، ودائمًا ما يتشاجر الأشقاء ولا يتفقون بالضرورة مع بعضهم البعض، ولكن أن يفقد أحد الوالدين ابنه بهذه الطريقة، فهو أمر محزن للغاية".
وبالنسبة لحفل التتويج، قال اربيتر إن عدم حضور الأمير هاري سيكون فظًا، ولكن الملك لن يكون أمامه خيارًا سوى المضي قدمًا.
وذكر أنه في حال حضور هاري فعليه أن يقسم يمين الولاء الملكي، في الوقت الذي كشفت استطلاعات الرأي أن الجمهور البريطاني معاد له.
بينما يرى بعض الخبراء أنه من الضروري الانتظار من أجل لم الشمل، حيث قالت ليندا بلير، أخصائية علم النفس الإكلينيكي إنه "حتى أسوأ العلاقات يمكن أن تلتئم بهدوء ومع مرور الوقت، ولكن دون ضغوط تسليط الضوء عليها".
ويأتي ذلك قبل مقابلة الأمير هاري مع توم برادلي على قناة ITV، حيث قال في الإعلان التشويقي للمقابلة إنه يريد استعادة والده الملك تشارلز وشقيقه الأمير وليام، ومع ذلك، اعتذر هاري عن الالتزام بحضور تتويج والده.