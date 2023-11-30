اشتعال النيران بمرحاض ذكي أثناء استخدامه

تمكن رجل صيني من النجاة بحياته بعد اشتعال النيران بمرحاضه الذكي خلال استخدامه، في مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة Yangtze Evening News إن الرجل جلس على كرسي المرحاض لقضاء حاجته في الـ10 من نوفمبر الماضي، فاشتم رائحة حريق، ومن ثم بدأت أعمدة الدخان الأبيض تتصاعد من حوله، وبمجرد نهوضه مسرعًا، اشتعلت النيران بمرحاضه الذكي.

وحرص الرجل الذي أصيب بصدمة على التقاط صورة للنيران المشتعلة بالمرحاض، الذي لم يتبيَّن حتى اللحظة سبب اشتعاله.