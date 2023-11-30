اشتعال النيران بمرحاض ذكي أثناء استخدامه
تمكن رجل صيني من النجاة بحياته بعد اشتعال النيران بمرحاضه الذكي خلال استخدامه، في مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان.
وفي التفاصيل، قالت صحيفة Yangtze Evening News إن الرجل جلس على كرسي المرحاض لقضاء حاجته في الـ10 من نوفمبر الماضي، فاشتم رائحة حريق، ومن ثم بدأت أعمدة الدخان الأبيض تتصاعد من حوله، وبمجرد نهوضه مسرعًا، اشتعلت النيران بمرحاضه الذكي.
وحرص الرجل الذي أصيب بصدمة على التقاط صورة للنيران المشتعلة بالمرحاض، الذي لم يتبيَّن حتى اللحظة سبب اشتعاله.
وفي أغسطس 2022، قال أحد سكان ليشوي بمقاطعة تشجيانغ، إنه استيقظ على رائحة الدخان القوية في منزله ليجد مرحاضه الذكي محترقًا في الحمام، فيما قال رجل آخر من مقاطعة شيبينغ في أغسطس الماضي إن النيران اشتعلت بمرحاضه الذكي دون سبب واضح.
يذكر أن اليابان معروفه بسوق المراحيض الذكية رغم أنه تم اختراعها في الولايات المتحدة عام 1964، فيما تشهد الصين إنتاجًا غير مسبوق لهذا النوع من المراحيض، خاصة وأنها تتمتع بمزايا استثنائية، مثل التنظيف التلقائي الذاتي، وتدفئة المقعد، وتخفيف هدر المياه.