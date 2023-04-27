وفاة القارئ المصري الشيخ عبدالله كامل

وبحسب المتداول، فقد توفي الشيخ عبدالله أمس الأربعاء (بحسب توقيت نيوجيرسي)، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وقال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماي إن "الشيخ عبدالله أمَّ الناس في صلاة الظهر، وعند صلاة المغرب تم العثور عليه وهو نائم في غرفته الملحقة بالمسجد.

والشيخ عبدالله أحمد كامل من مواليد محافظة الفيوم المصرية، حيث ولد كفيفًا في عام 1985، وحفظ القرآن في صغره على طريقة "بريل"، ونال الجائزة الأولى في مسابقة "المزمار الذهبي" عام 2015.

وقد اعتاد على أن يجوب دول العالم لإمامة المسلمين في الصلوات، وقد توجَّه إلى الولايات المتحدة مع دخول شهر رمضان في رحلة دعوية، قبل أن توافيه المنية هناك.