وفاة القارئ المصري الشيخ عبدالله كامل
أعلن مسجد التوحيد في ولاية نيوجرسي الأمريكية عن وفاة مقرئ القرآن الشيخ عبدالله كامل عن عمر 38 عامًا.
ونعت حسابات مسجد التوحيد في مواقع التواصل الاجتماعي الشيخ عبدالله، إذ جاء في المنشور: "إن لله وإنا إليه راجعون، نعلن وفاة الشيخ عبدالله كامل الذي قادنا في صلاة التراويح العام الماضي، وصلاة العيد هذا العام".
وبحسب المتداول، فقد توفي الشيخ عبدالله أمس الأربعاء (بحسب توقيت نيوجيرسي)، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.
وقال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماي إن "الشيخ عبدالله أمَّ الناس في صلاة الظهر، وعند صلاة المغرب تم العثور عليه وهو نائم في غرفته الملحقة بالمسجد.
والشيخ عبدالله أحمد كامل من مواليد محافظة الفيوم المصرية، حيث ولد كفيفًا في عام 1985، وحفظ القرآن في صغره على طريقة "بريل"، ونال الجائزة الأولى في مسابقة "المزمار الذهبي" عام 2015.
وقد اعتاد على أن يجوب دول العالم لإمامة المسلمين في الصلوات، وقد توجَّه إلى الولايات المتحدة مع دخول شهر رمضان في رحلة دعوية، قبل أن توافيه المنية هناك.