"المحيبس".. لعبة رمضانية تجمع مكونات العراق في إقليم كردستان

أجواء حماسية

وفي هذا السياق، أوضح عمر الأنباري، وهو نازح من محافظة الأنبار يقيم في مدينة أربيل، أن "هذه اللعبة مشهورة بشكل خاص في بغداد وبعض محافظات الجنوب، كما إن عددًا كبيرًا من النازحين العراقيين في إقليم كردستان يشاركون في هذه المسابقات التي تسهم في تقوية النسيج الاجتماعي العراقي بمختلف مكوناته".

وقال عمر الأنباري في تصريح لـ"إرم نيوز": "جئنا من مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار، وعادة ما نجتمع في إحدى الحدائق العامة بمدينة أربيل مع الأهل والأصدقاء لممارسة هذه اللعبة الشعبية الرمضانية، وسط أجواء من الحماسة، لأن الفريق الخاسر مطالب بإحضار حلويات أو مشروبات للجميع، وغالبًا ما يتم إحضار المثلجات".

وأضاف الأنباري: "لم نعد نشعر بأننا بعيدون عن ديارنا، مدينة أربيل تجمع مختلف أطياف الشعب العراقي في أجواء من المودة والألفة، ونشكر حكومة إقليم كردستان على ما توفره للمقيمين هنا، حيث لم نعد نشعر بأي فرق بين أربيل والفلوجة".