"المحيبس".. لعبة رمضانية تجمع مكونات العراق في إقليم كردستان
تعد لعبة "المحيبس" تقليدًا رمضانيًّا شائعًا في بضع دول، من بينها العراق، حيث تحتضن مدينة أربيل بطولة في هذه اللعبة سنويًّا، بمشاركة فرق من مختلف مدن إقليم كردستان، وباقي مناطق العراق.
ويقيم في أربيل وباقي مدن إقليم كردستان، عدد كبير من النازحين العراقيين القادمين من مختلف المحافظات، ويشاركون جميعاً بمختلف أطيافهم ومشاربهم في هذه المسابقة التي تحتضنها أربيل في شهر رمضان من كل عام، في أجواء من المودة التي تجمع مختلف مكونات الشعب العراقي في مكان واحد.
أجواء حماسية
وفي هذا السياق، أوضح عمر الأنباري، وهو نازح من محافظة الأنبار يقيم في مدينة أربيل، أن "هذه اللعبة مشهورة بشكل خاص في بغداد وبعض محافظات الجنوب، كما إن عددًا كبيرًا من النازحين العراقيين في إقليم كردستان يشاركون في هذه المسابقات التي تسهم في تقوية النسيج الاجتماعي العراقي بمختلف مكوناته".
وقال عمر الأنباري في تصريح لـ"إرم نيوز": "جئنا من مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار، وعادة ما نجتمع في إحدى الحدائق العامة بمدينة أربيل مع الأهل والأصدقاء لممارسة هذه اللعبة الشعبية الرمضانية، وسط أجواء من الحماسة، لأن الفريق الخاسر مطالب بإحضار حلويات أو مشروبات للجميع، وغالبًا ما يتم إحضار المثلجات".
وأضاف الأنباري: "لم نعد نشعر بأننا بعيدون عن ديارنا، مدينة أربيل تجمع مختلف أطياف الشعب العراقي في أجواء من المودة والألفة، ونشكر حكومة إقليم كردستان على ما توفره للمقيمين هنا، حيث لم نعد نشعر بأي فرق بين أربيل والفلوجة".
"دراسة نفسية"
ولعبة "المحيبس" منتشرة في جميع مناطق العراق كجزء رئيس من العادات والطقوس الرمضانية، وتقام مسابقات في مناطق عدة بمشاركة عدد كبير من الفرق، وسط أجواء حماسية، وتستمر هذه المسابقات طيلة أيام شهر رمضان.
وكلمة "محيبس" تصغيرٌ لكلمة "محبس"، والتي تعني الخاتم، وفي هذه اللعبة يتم البحث عنه من بين أيادي فريق الخصم في حال لم يستطع الفريق الآخر استخراجه من بين أيديهم.
وتعتمد لعبة "المحيبس" إلى حد ما على "دراسة نفسية" سريعة للفريق حامل المحبس من قبل اللاعب الذي يحاول اكتشاف مكانه، والذي يدعى بالعامية العراقية "الطاير".
وهذه "الدراسة النفسية" السريعة تعتمد على مدى قابلية "الطاير" على اكتشاف بعض أعراض الخوف والقلق التي تظهر على حامل المحبس، إذ إن الخوف نابع من أن اكتشاف المحبس في يد حامله سيتسبب في خسارة فريقه.