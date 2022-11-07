تقنين الكهرباء يفاقم أزمة المياه شمال سوريا

لا حلول تلوح بالأفق

وقالت وفاء ياسين (38 عاماً)، وهي من أهالي القامشلي، إن "السكان يعتمدون على الكهرباء والماء في كافة شؤون الحياة، وهما أدنى مقومات الحياة لنعيش بشكلٍ طبيعي، إلا أن الوضع يفرض علينا معاناة كبيرة دون أي حلول تلوح في الأفق".

وأضافت لـ"إرم نيوز"، أنها" تقدر الظروف الحساسة الذي تمر بها البلاد، لكن هذه المشكلة تتفاقم يوماً تلو الأخر، فالمياه تأتي وتكون الكهرباء مقطوعة فلا نستطيع أن نملأ الخزانات لأننا لا نستطيع تشغيل المضخات، ولا نملك مصادر أخرى للطاقة".

وتتفاقم معاناة السكان في ظل نقص مياه الشرب بالقامشلي، خاصة في ظل زيادة عدد المنازل العشوائية؛ نظرا لتوافد النازحين من مناطق الصراع إلى المدينة.

ويأتي ذلك في ظل جفاف العديد من الأنهار والينابيع بمختلف مناطق سورية عدة، ما يجعل السكان يلجؤون إلى شراء المياه من الصهاريج الجوالة، رغم التكاليف الباهظة والأخطار الصحية التي يمكن أن تترتب على شربها واستخدامها دون تعقيم؛ لأنها تملأ من الآبار بشكل مباشر.