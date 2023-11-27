نافورة بمليوني دولار في فيينا تنال لقب الأقبح في العالم

نالت نافورة ماء جديدة في مدينة فيينا النمساوية لقب"الأقبح" في العالم، رغم أنها كلفت السلطات 2 مليون دولار أمريكي.

وبحسب مواقع محلية، تم إنشاء النافورة الجديدة من قبل مجموعة "جيليتين" الفنية بالتعاون مع السلطات النمساوية احتفالًا بمرور 150 عامًا على إنشاء نظام المياه الحديث في فيينا، والذي يزوّد المدينة بالمياة العذبة من مجاري الغابات الخضراء في جبال الألب، كما ساعد في القضاء على الأوبئة مثل الكوليرا.

ورغم أن تصميم المعلم الجديد يرمز إلى "المسؤولية المجتمعية تجاه المياه"، فإنه لم يلقَ استحسان الجمهور، لا سيما بعد معرفة تكلفته المليونية.