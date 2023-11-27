نافورة بمليوني دولار في فيينا تنال لقب الأقبح في العالم
نالت نافورة ماء جديدة في مدينة فيينا النمساوية لقب"الأقبح" في العالم، رغم أنها كلفت السلطات 2 مليون دولار أمريكي.
وبحسب مواقع محلية، تم إنشاء النافورة الجديدة من قبل مجموعة "جيليتين" الفنية بالتعاون مع السلطات النمساوية احتفالًا بمرور 150 عامًا على إنشاء نظام المياه الحديث في فيينا، والذي يزوّد المدينة بالمياة العذبة من مجاري الغابات الخضراء في جبال الألب، كما ساعد في القضاء على الأوبئة مثل الكوليرا.
ورغم أن تصميم المعلم الجديد يرمز إلى "المسؤولية المجتمعية تجاه المياه"، فإنه لم يلقَ استحسان الجمهور، لا سيما بعد معرفة تكلفته المليونية.
ومنذ افتتاح النافورة في الـ24 من أكتوبر المنصرم بحضور الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، تعرَّض تصميمها لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أطلق عليها بعض المتابعين لقب "أبشع نافورة" في العالم، فيما قال آخرون إنها تضر بصورة فيينا.
ورغم الانتقادات تصر الحكومة المحلية بقيادة عمدة المدينة على أن التصميم "استثنائي مستوحى من الواقع" وينقل شعورًا محوريًّا بالعمل الجماعي.