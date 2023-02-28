جلسة تصوير لفتيات فوق أنقاض الزلزال بسوريا تثير الجدل
أثارت جلسة تصوير مجموعة من الفتيات، قيل إنها فوق أنقاض الزلزال في سوريا، غضبا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق المعلومات المتداولة، فإن جلسة التصوير كانت لصالح مجلة "فوغ".
وأظهرت الصورة ثلاث فتيات يافعات وبملامح متقاربة ويرتدين الثياب السوداء، ويقفن بشكل عشوائي فوق أنقاض المباني المدمرة جراء الزلزال.
وعلق أحد المتابعين: "يالله تفضل الناس لها أقارب ماتوا غير الي انهدمت منازلهم وتشردوا الله يفرج عليهم وهذول لا حيا ولا مستحى حتى احترام ماكو".
وقالت الهنوف: "ماتت الإنسانية كيف يسوون جلسة تصوير في مكان كارثة".
وكتب آخر: "أنا كسوري وقت شفت هالصورة حسيت بشعور لا يوصف حسيت بشعور .... عم يستخدمونا مشان مصالحهم، لا تعليق".
وانتقدت أخرى: "استعراض في وسط الزلزال الحمد لله والشكر ولا حول ولا قوة إلا بالله".
وشكك آخرون في الصورة، إذ رجحت متابعة أن تكون مجرد "فوتوشوب"، بينما شككت أخرى بكون التي في الصورة فتاة واحدة في أوضاع مختلفة، نظرا للتشابه الكبير في الملامح.
ولم تتضح المدينة التي التقطت فيها الصورة، التي أثارت جدلا واسعا، أو ظروفها.