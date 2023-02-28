جلسة تصوير لفتيات فوق أنقاض الزلزال بسوريا تثير الجدل

وشكك آخرون في الصورة، إذ رجحت متابعة أن تكون مجرد "فوتوشوب"، بينما شككت أخرى بكون التي في الصورة فتاة واحدة في أوضاع مختلفة، نظرا للتشابه الكبير في الملامح.

ولم تتضح المدينة التي التقطت فيها الصورة، التي أثارت جدلا واسعا، أو ظروفها.