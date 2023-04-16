روسيا تدرج حرب أوكرانيا في منهج الثانوية العامة

قالت وكالة تاس الروسية، اليوم الأحد، إن أسئلة متعلقة بـ "العملية العسكرية" في أوكرانيا ستُدرج في امتحان الشهادة الثانوية بمادة التاريخ في روسيا.

وأضافت الوكالة أن كتاب التاريخ الجديد الذي يوفر معلومات عن "العملية العسكرية" في أوكرانيا سيكون متاحًا في جميع المدارس الروسية.

وفي وقت سابق، قال وزير التعليم الروسي سيرغي كرافتسوف إن "كتاب التاريخ الذي يحتوي على قسم حول العملية العسكرية في أوكرانيا سيكون متاحًا، اعتبارًا من أول شهر أيلول/ سبتمبر، للصفوف العاشر والحادي عشر".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر الخميس يوم 24 شباط/ فبراير العام 2022، بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وفي 30 أيلول/ سبتمبر العام 2022 ضم الرئيس بوتين مناطق: لوغانسك، ودونيتسك، وزاباروجيا، وخيرسون، الأوكرانية إلى روسيا.