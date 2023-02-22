أبَوَاي لا يَفهماني أبدا.. كيف أداوي هذا الجرح؟

يصل الكثير منا إلى مرحلة البلوغ بفكرة متكررة: آباؤنا بعيدون عن فهمنا، وعن فهم قراراتنا أو احترام طريقة وجودنا، كيف تقبل هذه الحقيقة؟ هذا ما نحلله في هذا المقال.

إننا نعيش في مجتمع تنتشر فيه العديد من الأفكار التي يبدو أنها مشتركة، واليوم نريد أن نولي اهتماما خاصا لإحدى هذه الأفكار.

"والداك سيظلان دائما بجانبك، وسيكونان أكبر ملجأ لك وسيعطيانك أجنحة للتحليق وجذورا تذكرك دوما بمكان منزلك".

هذه الصورة هي الأكثر إلهاما، وفي الواقع يمكن أن تكون هذه اللوحة المفاهيمية حقيقة يومية.

ومع ذلك يعاني جزء من السكان من الصدمات التي تم التغاضي عنها من خلال علاقة معقدة مع آبائهم، لأنه في بعض الأحيان ليس من الضرورة أن يسيء آباؤنا معاملتنا ما يجعلنا نشعر بالضرر بطرق لا يمكن تصورها.

على أي حال، يمكن أن تظهر بعض الاعتداءات الدقيقة في العائلات التي تهاجم وتدمر الروابط العاطفية.

وحسب تقرير نشره موقع "nospensees"، فإن هنالك ديناميكية مدمّرة شائعة وهي نقد الوالدين لقرارات الأطفال وطرق وجودهم.

على سبيل المثال، يزعجهم أنّ أطفالهم ليسوا صورة للأب، ويزعجهم أنهم لا يشاركون الأمَّ قيمَها. ولكن أيضا، لأنهم لا يمتثلون للآفاق التي خطط لها كلاهما لمستقبلهم.

هناك سيناريوهات عائلية تشبه العبادة، بحيث تكون أي لفتة أو قرار ينحرف عن توجيهات الوالدين بمثابة خيانة، كيف تتعامل مع هذه المواقف؟ هل يجب على الآباء فهم سلوكيات أطفالهم وشخصياتهم في جميع الأوقات؟

يقول الأديب الفرنسي أونوريه دي بلزاك: "يجب على الآباء، لكي يكونوا سعداء أن يكون العطاء نحو الأبناء مبدأً أساسيًا، العطاء دائمًا هو ما يجب أن يفعله الأب".

الاحترام بين الوالدين والأطفال ضروري للتعايش.