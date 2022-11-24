رئيس وزراء بريطانيا وزوجته بالمرتبة 17 على قائمة "الأثرياء الآسيويين 2022"

احتل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزوجته أكشاتا مورتي المرتبة 17 في قائمة "الأثرياء الآسيويين 2022" في بريطانيا، بثروة إجمالية قُدّرت بـ790 مليون جنيه إسترليني.

وتضم قائمة الأثرياء الآسيويين في بريطانيا هذا العام 16 مليارديراً، أي بزيادة واحد عن العام الماضي، وقُدّرت ثرواتهم بـ 113.2 مليار جنيه، بزيادة 13.5 مليار جنيه عن العام الماضي.

وتصدرت القائمة عائلة هندوجا للمرة الثامنة على التوالي بثروة تقدر بـ30.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه عن العام الماضي.

وقدم عمدة لندن صادق خان نسخة من "قائمة الأثرياء الآسيويين 2022'' إلى ريتو تشابريا، ابنة جوبيشاند هندوجا، الرئيس المشارك لمجموعة هندوجا، في حفل توزيع جوائز الأعمال الآسيوية السنوي الـ24 في فندق ويستمنستر بارك بلازا.

وكان سوناك قد حقق في الـ25 من شهر تشرين الثاني/أكتوبر اختراقا تاريخيا، ليصبح أول رئيس وزراء بريطاني من أصل هندي.

وسوناك هو في الأساس مصرفي استثماري يبلغ من العمر 42 عامًا، تحول إلى سياسي، ليصبح أصغر رئيس وزراء بريطاني منذ 210 أعوام.