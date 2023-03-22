الأولى في الخليج.. السعودية تنشئ مدن "بلاي - دوه" الترفيهية
تعتزم السعودية إنشاء أول مدن ترفيهية تابعة للعلامة الشهيرة "بلاي - دوه" (play-doh) على مستوى المملكة والخليج، خلال العشرة أعوام المقبلة.
وكشفت شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن" عن إبرام اتفاقية شراكة مع "هاسبرو" (haspro) العالمية لإنشاء المناطق الترفيهية الجديدة.
و"سفن" شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات السعودي، وتعد "هاسبرو" إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الترفيه والألعاب.
ويهدف المشروع الجديد لتوفير مساحات لعب متعددة المستويات، ومحطات إبداعية ومناطق مخصصة تساعد على تعزيز حس الاستكشاف لدى الأطفال، بحسب الشركة.
وستحتوي المناطق الترفيهية على مقهى لاستراحة الوالدين، يتيح لهم قضاء أوقات ممتعة بينما يحظى أطفالهم بفرصة الاستمتاع بتجارب (PLAY-DOH) المتنوعة، وستشمل المناطق الترفيهية أيضاً قاعة مخصصة للحفلات والمناسبات الخاصة بالأطفال.
وتستثمر "سڤن" أكثر من 50 مليار ريال لبناء 21 وجهة ترفيهية ستوفر تجارب فريدة ومبتكرة عالمية المستوى، بالإضافة إلى شراكات عالمية ضمن القطاع.
وستقام مشاريعها التالية في 14 مدينة ضمن المملكة هي: الرياض، الخرج، مكة المكرمة، جدة، الطائف، الدمام، الخبر، الأحساء، المدينة المنورة، ينبع، أبها، جازان، بريدة، تبوك.