الأولى في الخليج.. السعودية تنشئ مدن "بلاي - دوه" الترفيهية

وستحتوي المناطق الترفيهية على مقهى لاستراحة الوالدين، يتيح لهم قضاء أوقات ممتعة بينما يحظى أطفالهم بفرصة الاستمتاع بتجارب (PLAY-DOH) المتنوعة، وستشمل المناطق الترفيهية أيضاً قاعة مخصصة للحفلات والمناسبات الخاصة بالأطفال.

وتستثمر "سڤن" أكثر من 50 مليار ريال لبناء 21 وجهة ترفيهية ستوفر تجارب فريدة ومبتكرة عالمية المستوى، بالإضافة إلى شراكات عالمية ضمن القطاع.

وستقام مشاريعها التالية في 14 مدينة ضمن المملكة هي: الرياض، الخرج، مكة المكرمة، جدة، الطائف، الدمام، الخبر، الأحساء، المدينة المنورة، ينبع، أبها، جازان، بريدة، تبوك.