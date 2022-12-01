أمهات يلجأن لبدائل غير صحية بسبب ارتفاع أسعار حليب الأطفال بشمال سوريا

تلجأ أمهات مرضعات في شمال وشرق سوريا، بسبب قلة الحليب الطبيعي لديهن وغلاء الحليب الصناعي الطبي، لبدائل غذائية غير صحية لأطفالهن؛ ما يتسبب بمشاكل صحية كبيرة للطفل.

وتقول سناء الموسى "37 عامًا"، من سكان ريف القامشلي، لـ"إرم نيوز"، إنها أم لطفل تجاوز عمره الستة أشهر، ولا تشعر بأنه يشبع بالإرضاع الطبيعي؛ ما سبب زيادة في وزنه وتراجعًا لصحته، ما اضطرها لأخذه لطبيب الأطفال، و"هنا كانت الكارثة"، حسب تعبيرها.

وتضيف أنها كانت حائرة أمام الصيدلاني الذي فاجأها بسعر عبوة الحليب التي تصل إلى 35 ألف ليرة سورية (نحو 8 دولارات)، فزوجها عامل يومية وهذا المبلغ كبير بالنسبة لهم.

وتتابع "وضع طفلي لا يسمح بالمجازفة بإرضاعه الحليب البقري، أو الاستعانة بالخضار والفاكهة المسلوقة، والرز والسريلاك، فهو يعاني من جفاف والتهاب أمعاء؛ لذلك قررت شراء العبوة لحين شفاء ابني وتحسن حالته كحل مؤقت".