بريطانيا.. حملات توعوية ومبادرات مجتمعية في رمضان

وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع تزيين العاصمة البريطانية لندن ولأول مرة بأكثر من 30 ألف مصباح، احتفاء بقدوم شهر رمضان، إضافة للعديد من المبادرات التي يتم التحضير لها، والإفطارات الجماعية التي ستقام على مستوى مدن بأكملها.

وتابع البجيرمي البالغ من العمر 58 عامًا، قائلًا: "تتضمن الحملة أيضاً أنشطة تهدف لتشجيع المسلمين على ضمان أن تصل أموال الزكاة التي يقدمونها إلى مستحقيها وتمكينهم من الاستمرار في التبرع للجمعيات، وهذا أمر رائع لأن الصائمين سيتأكدون أن زكاتهم ستكون في أيدي أمينة".

بازارات رمضانية

وشهدت العاصمة لندن العديد من المبادرات المشابهة لبازارات رمضانية وإفطارات خيرية، وكان أبرزها بازار رمضان الخيري الذي عاد ريعه للمتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير 2023.

وقال أحد المشاركين في البازار ويُدعى يوسف محملجي: "شهد البازار الذي أقيم الأسبوع الماضي إقبالاً كبيراً من المسلمين العرب والأجانب، وتضمن العديد من النشاطات المرتبطة بالشهر الفضيل وفعاليات تجارية جاذبة للجاليات العربية".