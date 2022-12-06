4 علامات تنذر بخطورة علاقتك مع الشريك

هل تستيقظ كل صباح وتشعر بالامتنان لأنك تشارك حياتك مع شخص مثالي، أو إن الأمور لا تسير على ما يرام؟

حان الوقت لتتراجع خطوة إلى الخلف وتنظر ما إذا كانت هذه العلامات الأربع قد بدأت في الظهور في علاقتك مع الشريك.

وإذا كان الأمر كذلك، فهذا لا يعني بالضرورة النهاية، ولكنك بحاجة لإيجاد حلول لإصلاح الضرر قبل فوات الأوان.

تشعر "بالإحباط" باستمرار

هل تجد نفسك محبطًا أكثر فأكثر مع الشريك؟ هل عاداته التي وجدتها لطيفة ذات يوم تقودك الآن إلى الجنون؟ هل تنزعج من شريكك دون سبب على الإطلاق؟ أو ربما لاحظت أنه يشعر بالإحباط تجاهك ولا تعرف السبب؟

يقول الخبراء النفسيون إن الإحباط يرتبط بـ"عدم تحقيق الهدف"، وفي العلاقات، يظهر الإحباط عندما يكون للشخصين أهداف مختلفة أو متضاربة؛ كشراء منزل معًا أو إنجاب أطفال أم لا، وغيرها من الأمور، ومن هنا يبدأ الإحباط بالتسلل تدريجيًّا إلى العلاقة.

يوضح الخبراء أن أول خطوة لحل المشكلة هي اعتبار "الإحباط" علامة على أن شيئًا ما ليس صحيحًا في العلاقة، وهذا لتحفيزك على إجراء تغييرات، لأنك إذا تركت الأمور تنزلق في مرحلة الإحباط أكثر وأكثر، سينتهي بك الأمر بفقدان الثقة بنفسك وبعلاقتك، ما قد يؤدي إلى زيادة إحباطك وغضبك.

أنت "غاضب" للغاية