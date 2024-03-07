تكريزة رمضان..عادة دمشقية لإرواء المحبة وإعانة المحتاج بالخفاء

وأوضح كيال أنه حين تنهمك النسوة بإعداد الطعام من أنواع مقالي البطاطا والباذنجان والزهرة (القرنبيط) أو الشواء مع السلطات المرافقة لذلك الطعام، يساعد بعضهم النسوة في إعداد الطعام، في حين يقضي آخرون الوقت بتدخين الأرجيلة ولعب ورق الشدّة، وطاولة الزهر، ومن الشباب المرافقين بهذا السيران من يتحلّقون حول شاب يغني الميجانا، والعتابا، وأبو الزلف، أو بعض المنولوجات الشعبية، إلى جانب العزف على العود والطبلة.

ويذهب البعض بتفسير القيام بهذه التكريزة، كما كتب كيال، على أنها وداع وفسحة: وداع لما لذ وطاب، يعيش المرء بعدها بعيدًا عن ملذات الحياة الدنيا، للانصراف للعبادة، وقد يستمر المرء مع روحانية الصيام والتَّعبُّد، كما قد يعود مأخوذًا بلهو الحياة الدنيا.

أسماء مختلفة

من جهته، يقول الباحث التاريخي "رامز عطا الله" بهذا الشأن: "يسمي أهل دمشق هذه النزهة تكريزة، وهو الاسم المستخدم عند بعض المصريين، كما تسمّى عند أهل طرابلس الشام "شعبونية"؛ نسبةً إلى شهر شعبان".‏

وأوضح عطا الله: "لم أعثر على أصل كلمة تكريزة، وأرجح أنها كلمة سورية قديمة قدم التاريخ، وبعضهم حوّلها إلى كزدورة، ولكن من المعروف أن الكزدورة هي لمشوار قصير المسافة، بينما التكريزة لمسافة طويلة، حيث كانوا يخرجون إلى مصايف الربوة، ودمر، والهامة، الأقرب إلى دمشق بالمسافة، وقد يبتعدون إلى عين الفيجة، وأشرفية الوادي، ويفضّل أكثرهم الجلوس على ضفاف الأنهار كنهر بردى، وينابيع بقين والزبداني".‏

ويرى البعض أن تكريزة الدمشقيين تكون فقط في أشهر الصيف وخلال الأيام معتدلة الحرارة؛ لأن الذهاب إلى المصايف غير ممكن في الشتاء؛ إذ تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من الصفر، وتختلف نوعية الطعام، بحسب رأيهم، عمّا يؤكل في رمضان، فهم يفضلون الأكلات التي تحتوي على زيت الزيتون كالمجدرة، واللوبية، والتبولة، والفتوش، أو تحتوي على الزيت النباتي كمقالي البطاطا، والباذنجان، والكوسا، مع أن بعضهم يلجأ إلى مشاوي اللحوم المختلفة.

لكن يبقى أهم ما في "التكريزة" المحبة التي يجتمع الناس حولها، محاولين نسيان خلافاتهم، والبدء برحلة من الصفاء الروحي التي تتعزز في شهر رمضان.