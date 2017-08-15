رجل يصبح نجمًا على “تويتر” بعد التقاط هذه الصورة لصديقته (صور)

خلف كل نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي هناك شخص يلتقط صورها الرائعة، وفي هذه الحالة أدى تفاني هذا المصور الهاوي في التقاط صور صديقته إلى حصوله هو على الشهرة.

يلتقط غابرييل مارتينيز ريفيرا (24 عامًا) من بورتوريكو، صور صديقته باولا بنتون غونزاليس (25 عامًا)، التي لديها أكثر من 13 ألف متابع على “إنستغرام“.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تسببت صورة واحدة لغابرييل وهو معلّق من جانب قارب لالتقاط الصورة المثالية لصديقته، في لفت الأنظار بشكل غير متوقع.

إذ أخذ الثنائي رحلة مؤخرًا إلى جزر فيرجن البريطانية، والتقط أصدقاؤهما الصور لغابرييل وهو يصوّر باولا.

وفي الصورة يظهر غابرييل وهو متفانٍ في عمله ومعلق من جانب القارب، بينما كان يُبحر قبالة جزيرة “بيتر” حتى يتمكن من التقاط صورة مثالية لصديقته باولا العائمة في الماء أدناه.

وتظهر ساقاه ملفوفتين حول قضبان القارب الحديدية وهو يتدلى على الجانب ممسكًا بالكاميرا بيده اليسرى لالتقاط صورتها.

وكما هو متوقع، تداول مستخدمو تويتر الصور المضحكة والمذهلة في الوقت نفسه، بعد أن نشرتها بوغي بانتون، مشيرة إلى أن كل الفتيات يرغبن برجل مستعد للتضحية مثل غابرييل.

وحتى الآن تمت مشاركة الصورة والتعليق حوالي 20 ألف مرة، وحصلت على 52 ألف إعجاب، بينما أجمع المعلقون على أن هذا الرجل يحب صديقته بالفعل كما يجب أن يفعل بقية الرجال.