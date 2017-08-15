إثيوبي عمره 107 سنوات يدخل عش الزوجية للمرة الثالثة

لم يمنع المواطن الإثيوبي عبدالقادر دكاما ديدو تقدمه في العمر وبلوغه سن الـ107 من دخول القفص الذهبي مجددا.

إذ ذكرت وسائل محلية أثيوبية، الثلاثاء، أن “عبدالقادر دكاما ديدو”، الذي يعيش في بلدة “شاشامينيا” التابعة لولاية “أورومو”، تزوج للمرة الثالثة من سيدة تبلغ من العمر 33 عاماً.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن ديدو قرر الزواج للمرة الثالثة بعد وفاة زوجته الثانية ولكون زوجته الأولى باتت غير قادرة على تقديم الرعاية له بسبب تقدمها في السن.

وأوضح ديدو أن أسرته دعمته في قراره، وأنه سعيد جداً لزواجه من جديد، وتزوج ديدو لأول مرة عام 1951، ولدية 89 حفيدا، و19 من الأبناء أكبرهم 60 عاماً.