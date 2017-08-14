شاهد.. آخر فيديو للداعية الكويتي وليد العلي يجتاح مواقع التواصل بعد وفاته

يحظى مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الداعية الكويتي المعروف، الشيخ الدكتور وليد العلي، قبل أن يلقى حتفه بهجوم مسلح بعدها بساعات قليلة بتداول لافت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تأكيد مقتل إمام وخطيب المسجد الكبير في العاصمة الكويت.

ويظهر في مقطع الفيديو الشيخ وليد العلي بجانب طالب من بوركينا فاسو وقد أعلن إسلامه داخل مسجد عمر بن الخطاب في العاصمة واغادوغو، بينما يجلس عشرات الطلاب الآخرين داخل المسجد يستمعون لكلام الشيخ.

وهنأ الشيخ العلي الشاب الذي أسلم متمنياً له أطيب الأماني قبل أن يغادر المسجد فيما يبدو ويتجه بعدها بساعات قليلة إلى مطعم تركي في المدينة الأفريقية التي يزورها ضمن رحلة دعوية.

آخر فيديو للدكتور وليد العلي رحمه الله .. ما أعظم أن تموت وأنت في سبيل الدعوة لله عزوجل .! اللهم تقبله في الشهداء pic.twitter.com/admqcj7FCD — عبدالعزيز الملا (@A_almulla91) August 14, 2017

وتعرض المطعم التركي لهجوم مسلح من قبل مجهولين قتلا 18 شخصاً بينهم الشيخ وليد العلي، والداعية الكويتي الآخر فهد الحسيني، و 16 شخصا آخرين بينهم فرنسي وكندية وسنغالي ونيجيري ولبناني وتركي 7 بوركينيين.