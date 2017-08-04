رجل الأعمال هشام مصطفى يثير الجدل بعد ظهوره برفقة الوليد بن طلال (صورة)

أثار رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، المفرج عنه مؤخراً بعد سنوات من السجن لاتهامه بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد ظهوره لأول مرة منذ خروجه من السجن بأسابيع.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، صورا تظهر هشام مصطفى برفقة رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال في “سوهو سكوير” بشرم الشيخ.

وانتشرت الصورة بشكل كبيرعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وسط خلافات بين النشطاء حول حق هشام طلعت في الاستمتاع بحياته بعد قضاء فترة العقوبة، ومنتقدين لظهوره في منطقة سياحية.

وجاء ظهور هشام مصطفى في شرم الشيخ، بعد أن حرص رجل الأعمال المصري حسين سالم، أحد أقرب أصدقاء الرئيس الأسبق مبارك على قضاء أيام في شرم الشيخ بعد دخوله مصر منذ ثورة 25 يناير 2011، وتصالحه مع الدولة في القضايا التي اتهم فيها بالفساد، قبل أن يعود مرة أخرى إلى إسبانيا التي مكث فيها طيلة السنوات الماضية، إلا أن سالم حرص على عدم التقاط صور أثناء تواجده في شرم الشيخ.

يذكر أن هشام مصطفى من أبرز رجال الأعمال المصريين، وهو قيادي سابق بالحزب الوطني المنحل أثناء فترة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وسجن منذ عام 2008 بعد اتهامه بالمشاركة في قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

صدر في بداية المحاكمة حكم بإحالة أوراق هشام طلعت للمفتي تمهيداً لإعدامه، إلا أن المحكمة قضت بحبسه 15عاماً، و25عاماً لشريكه في الجريمة الضابط السابق محسن السكري، ليخرج مؤخراً ضمن عفو رئاسي، بعد فشله في الحصول على الإفراج الصحي.