وزير التعليم يوجه بفتح تحقيق حول تعاقد لبنانية متهمة بقضايا فساد خلفت ضحايا مع جامعة سعودية

أوردت تقارير محلية أن وزير التعليم السعودي أحمد العیسى وجه بتشكيل لجنة تحقيق مع أستاذة لبنانية تم التعاقد معها بإحدى الجامعات السعودية وتتهم بقضايا فساد في لبنان.

وذكرت التقارير أن العيسى أصدر توجيهاته إلى مدير جامعة الحدود الشمالية لتشكيل لجنة تحقيق عاجلة مع اللبنانية منى البعلبكي، على خلفية اتهامها بقضايا فساد في لبنان خلفت ضحايا.

وأثارت وسائل إعلام لبنانية مخاوف واسعة بين السعوديين عندما قالت، أمس الخميس، إن البعلبكي تقيم في السعودية منذ نحو عامين تقريبًا، دون أن يتضح إن كانت تعمل في إحدى المستشفيات أو الصيدليات الخاصة أو الحكومية في السعودية.

وتتهم بعلبكي والتي كانت تشغل منصب رئيسة قسم الصيدلة في مستشفى “رفيق الحريري” بسرقة أدوية لمرضى السرطان وبيعها في السوق السوداء واستبدالها بأدوية أخرى منتهية الصلاحية، مما تسبب بوفاة بعض المرضى وفق تقارير محلية لبنانية.

وتداول سعوديون عبر موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” هاشتاغ بعنوان “القبض_على_دكتورة_الإجرام_مطلب”، عبروا من خلاله عن استغرابهم وسخطهم من تعيين البعلبكي في منصب حكومي دون التحقق من الخلفية المهنية والأخلاقية للدكتورة اللبنانية. وطالب المغردون في حال ثبوت الاتهامات بحق البعلبكي بمحاكمتها وابعادها عن السعودية.

وعلى خلفية اتهام البعلبكي، تساءل مغردون عبر هاشتاغ “#الي_متي_قضاينا_لاتحل_الا_بترند” عن الوقت الذي تحل به القضايا الحساسة في المملكة قبل أن تصبح قضية رأي عام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.