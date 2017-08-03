وزارة التعليم تحدد طرق قبول المواطنين وأبناء السعوديات في جامعات المملكة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم السعودية، مبارك العصيمي أن الوزارة حددت لكل جامعة نسبة معينة لكل جنسية لا تتجاوزها، موضحًا أن بوابة القبول الموحد للجامعات السعودية لا يتقدم من خلالها إلا الطلاب السعوديون أو من هو ابن لأم سعودية.

وأوضح العصيمي عبر حسابه الخاص على “تويتر” أن الجامعات لم ترفع القوائم إلى الوزارة حول الطلاب غير السعوديين، مؤكدًا أن الطلاب المذكورين لهم بوابة خاصة للقبول الجامعي في المملكة وتتم المفاضلة بينهم.

وبين أن نسبة قبول غير السعوديين لاتحتسب ضمن الطاقة الاستيعابية للجامعة، وإنما تحتسب كنسبة إضافية فوق ما تقرّه الجامعة، منوهًا إلى أنه لم يُقبل أي طالب غير سعودي حتى الآن في الجامعات، ولم يتم تحديد نسبة القبول هذا العام.

وكشف أن مجموع الطلاب غير السعوديين المقبولين في الجامعات لا يتجاوز 5% من مجموع الطلاب السعوديين المقيّدين بكل جامعة.

وأوضح العصيمي أن من يحتج بعدم قبوله في أي جامعة بسبب قبول غير السعوديين فحجته غير صحيحة بتاتًا، مشددًا على أن ما يتم تداوله من تغريدات حول قبول الطلاب غير السعوديين في الجامعات السعودية غير صحيح.

وكان ناشطون سعوديون عبّروا عن امتعاضهم من نسب قبول الأجانب في الجامعات السعودية، على اعتبار أنهم يأخذون مكان السعودي في التعليم، وهو ما نفاه العصيمي بشدة.