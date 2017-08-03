سلطات ميانمار تغلق مسجدًا ومدرسة في قرية للمسلمين الروهينجا‎

أغلقت سلطات ميانمار، اليوم الخميس، مسجداً ومدرسة لتعليم أمور الدين في قرية يقطنها مسلمون وتابعة لمدينة يونغون شرق البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ السلطات أغلقت المسجد والمدرسة في قرية تابعة لمنطقة أوكّان التي تبعد عن يونغون 100 كيلو متر، بداعي إقامة فعاليات بداخلهما، دون إذن رسمي.

وفي تصريح صحفي، قال ميو لوين أحد كبار مسؤولي منطقة أوكّان، إنه سبق لسلطات ميانمار أن أغلقت المسجد والمدرسة للحيلولة دون تعاظم المشاكل الحاصلة بين المسلمين والبوذيين.

ويشكل المسلمون في ميانمار نحو 4.3% من إجمالي عدد السكان، البالغ تعدادهم قرابة 51.5 مليوناً، بحسب إحصاء رسمي للعام 2014.

وينحدر أغلب المسلمين في البلاد من أقلية “الروهينغيا”، التي يتركز وجودها في إقليم أراكان (راخين)، أحد الأقاليم الأكثر فقراً في ميانمار.

ومنذ العام 2012، يشهد إقليم أراكان، الذي يقع في غرب البلاد، عنفاً بين البوذيين والمسلمين، ما تسبب بمقتل مئات الأشخاص وتشريد مئات الآلاف، وفق تقارير حقوقية دولية.

وتعتبر حكومة ميانمار، الروهينغيا “مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش”، بموجب قانون أقرته في العام 1982، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ”الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم”.