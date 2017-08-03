أبناء حي “إسكان الحرس” السعودي يسترجعون ذكرياتهم على “تويتر” (صور)

جذب وسم على موقع “تويتر” حول أحد أحياء مدينة الرياض السعودية، يوم الخميس، عددًا كبيرًا من أبناء الحي الحاليين أو الذين سبق أن سكنوه في الماضي، ليتحول إلى ساحة لاسترجاع الذكريات التي شوهدت خارج المملكة أيضًا بعد أن وصل الوسم لـ”الترند” العالمي.

ويتحدث الوسم (#ذكريات_اسكان_الحرس) عن عدة أحياء صغيرة تقع جميعها ضمن مساكن الحرس الوطني بمدينة الرياض، وذكريات من عاشوا فيها لفترة من الزمن أو ما زالوا حتى الآن في الحي المخصص لمنسوبي قوة الحرس الوطني العسكرية من ضباط وأفراد.

ووجد الوسم تفاعلًا لافتًا من قبل أبناء الحي الذين غلبتهم مشاعرهم فيما يبدو لمشاركة الآخرين ذكرياتهم في الحي، والتي وجدت بدورها إعجابًا من مغردين آخرين أسهموا جميعًا في وصول الوسم وتغريداته إلى العالمية.

وكتبت المغردة أ. بدريه:‏ “ياناس خليتنوني أبكي على ذكريات لن تعود، الله عليكم والله يرحم أبو متعب وجعل مثواه الجنة”.

وقال المغرد سعد العنزي‏: “ما أروع تلك الأيام وما أطيبها وما أجمل أهلها ابتدائية أسامة بن زيد، متوسطة سعد بن أبي وقاص، ثانوية الملك خالد”.

وكتبت مغردة تحمل اللقب “Non”: “أول مره أدخل هاشتاق أحس كل المشاركين فيه صادقين، تحس كل شخص يتكلم من قلب وبغصة محزنة ومضحكة بنفس الوقت، أصدق هاشتاق”.

فيما شارك الداعية السعودية المعروف، بدر بن نادر المشاري، سكان الحي ذكرياتهم، وقال في تغريدة: “تشرفت بإمامة وخطابة جامع حطين عقدين من الزمن، زاره بن باز وبن عثيمين وعلماء كبار، كان السكان للعلماء محبون محتفون مكرمون”.

وقالت أمجاد القحطاني في تغريدتها: “العيال اللي كل عصر مزعجينا بصوت الكورة على البايكة، فيه أحد صار لاعب مشهور الحين؟ ولا بس قلق ع الفاضي؟؟؟”.

ورغم أن الوسم مخصص لاسترجاع ذكريات من عاشوا في مساكن الحرس الوطني، إلا أن صدق مشاركات أبنائه في التغريد والصور ومقاطع الفيديو التي بحوزتهم عن الحي، أكسبت الوسم شهرة وتفاعلًا جعله يصل العالمية خلال ساعات قليلة.