أمير مكة يأمر الشرطة بالقبض على “سفاح القطط” ومحاسبته (فيديو)

وجه أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، مساء اليوم الأربعاء، شرطة المنطقة بالقبض على مطلق النار على القطط في جدة والتحقيق معه وتطبيق العقوبات بحقه.

وبدأت الشرطة السعودية، بالفعل اليوم الأربعاء، تحرياتها الواسعة لمعرفة هوية شخص ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقتل القطط ببندقية صيد في مدينة جدة الساحلية ليثير استياءً واسعًا بين السكان.

وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية: “إنها بدأت بالتواصل مع الجهات الأمنية فور انتشار مقطع (قاتل القطط)، وتلقيها بلاغات بحالات مشابهة، وستعلن عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه”.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنها “زودت الأجهزة الأمنية بكافة المعلومات المتوفرة المتعلقة بالحالة، مؤكدة أنها تتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بحقوق الحيوان بما يضمن سلامته وحسن التعامل معه، من منطلق مسؤوليتها النظامية بتطبيق نظام الرفق بالحيوان”.

ووصفت الوزارة تصرف قاتل القطط بالعمل المشين الذي يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية التي تدعو للرفق بالحيوان، والأنظمة المتبعة في المملكة ودول الخليج حول الرفق بالحيوان.

وجاء تدخل الوزارة بعد مطالبات كثير من المغردين السعوديين على موقع “تويتر” للجهات المختصة بالقبض على القاتل ومحاسبته، حيث تصدر الوسم “#نريد_محاسبة_سفاح_القطط” قائمة “الترند” في الموقع الذي يجمع ملايين السعوديين.

وفي مقطع الفيديو الذي يلقى تداولًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يتنقل الشاب من حي لآخر بحثًا عن القطط، ويواصل تصويره للقطط التي يطلق عليها النار لحين موتها نهائيًا، مبررًا فعلته بقتل القطط لأنها تتسبب باتساخ سياراته الأربع على حد قوله.