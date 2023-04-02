السعودية توطّن مجموعة جديدة من الأنشطة والمهن

أعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، توطين مجموعة جديدة من الأنشطة والمهن بكوادر سعودية، فيما دخلت أخرى حيز التنفيذ.

وتواصل المملكة العربية السعودية توطين مهن وأنشطة لتمكين المواطنين السعوديين في سوق العمل بالشراكة مع 6 جهات حكومية.

وتتضمن المهن الجديدة التي تم توطينها: "إدارة المشاريع" بنسبة 35% في المرحلة الأولى و40% في المرحلة الثانية، و"المشتريات" بنسبة 50%، و "المبيعات" بنسبة 15%.

وتضمنت المبادرة الجديدة أيضاً توطين منافذ تقديم خدمات أنشطة "الشحن ووسطاء الشحن" في كامل منافذ تقديم الخدمة، إلى جانب توطين أنشطة "التزيين والخياطة النسائية" لكامل العاملات في المهن الإدارية.

يضاف إلى ذلك اشتراط عاملة سعودية واحدة في المهن الفنية للمنافذ التي يعمل بها 10 عاملات فأكثر في المهن الفنية، حيث جاء ذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.