السعودية توطّن مجموعة جديدة من الأنشطة والمهن
أعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، توطين مجموعة جديدة من الأنشطة والمهن بكوادر سعودية، فيما دخلت أخرى حيز التنفيذ.
وتواصل المملكة العربية السعودية توطين مهن وأنشطة لتمكين المواطنين السعوديين في سوق العمل بالشراكة مع 6 جهات حكومية.
وتتضمن المهن الجديدة التي تم توطينها: "إدارة المشاريع" بنسبة 35% في المرحلة الأولى و40% في المرحلة الثانية، و"المشتريات" بنسبة 50%، و "المبيعات" بنسبة 15%.
وتضمنت المبادرة الجديدة أيضاً توطين منافذ تقديم خدمات أنشطة "الشحن ووسطاء الشحن" في كامل منافذ تقديم الخدمة، إلى جانب توطين أنشطة "التزيين والخياطة النسائية" لكامل العاملات في المهن الإدارية.
يضاف إلى ذلك اشتراط عاملة سعودية واحدة في المهن الفنية للمنافذ التي يعمل بها 10 عاملات فأكثر في المهن الفنية، حيث جاء ذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأعلنت الوزارة عن بدء تطبيق المرحلة الثانية لتوطين أنشطة البريد ونقل الطرود وكذلك بدء تطبيق توطين قطاع الأجهزة الطبية لمرحلته الثانية من أول أبريل، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لتوطين هذه المهن والأنشطة.
وشملت المرحلة الثانية من توطين «قطاع الأجهزة الطبية» توطين مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية بنسبة 80% وتوطين المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية بنسبة 50%.