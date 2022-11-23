7 سلوكيات سلبية تدمر علاقتك بالشريك

من الطبيعي أن يمتلك الإنسان جانبا نفسيا "سلبيا" قد يؤثر على علاقته بالشريك، وكثيرون هم من يرغبون في تصحيح ذلك الجانب لعيش حياة صحية وسعيدة.

وبحسب الخبراء النفسيين، فإن التصرفات والسمات الأكثر شيوعًا التي "تعطل العلاقات" وتدمرها هي:

التنافس المبالغ به

يؤكد الخبراء أن التنافس الزائد عن حده بين الشريكين قد يتحول إلى صراع قبيح؛ فلا يجوز أن تكون أنت الفائز على حساب خسارة الشريك، فالعلاقات القوية تبنى على التضحية والاهتمام، وليس على القوة والسيطرة.

البحث دائما عن الأخطاء

النقد الإيجابي أمر جيد إذا كان الغرض منه تعزيز العلاقة، لكن المبالغة في الانتقاد تعني التركيز على عيوب الشريك بدلاً من قيمته.

لذلك، قدّر الصفات والتصرفات الجيدة التي يقدمها لك شريكك لتحصل على المزيد منها.

الحل الذي تطرحه هو الأفضل "دائما"