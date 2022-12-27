رجل لديه 12 زوجة يقرر التوقف عن الإنجاب

قرر مزارع أوغندي لديه 102 ابن و568 حفيدًا من 12 زوجة، التوقف عن إنجاب الأطفال وزيادة عدد أفراد أسرته الممتدة.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، طلب المزارع موسى حصحية البالغ من العمر 67 عامًا، من زوجاته استخدام وسائل منع الحمل الآن؛ بسبب تكاليف المعيشة الصعبة، وحتى يتمكنوا من شراء الطعام واحتياجات المنزل.