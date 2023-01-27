عبدالله بانعمة.. من فتى رياضي طائش إلى داعية مشلول شهير

تصدر نبأ وفاة الداعية السعودي عبدالله بانعمة، فجر اليوم الجمعة، حديث مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

واشتهر الداعية السعودي بصبره واحتسابه، بعد إصابته بشلل رباعي مدة تزيد على ثلاثين سنة، قضاها يدعو الناس إلى الله.

دعاء والده.. قلب حياته

ولد الداعية السعودي عبدالله بانعمة في عام 1976م في المملكة العربية السعودية، وقد شُغف بالرياضة منذ أن شبّ على الحياة.

واستهوت رياضات الدفاع عن النفس الفتى بانعمة، حتى صار محترفا فيها، بينما كانت السباحة أحد أبرز مواهبه، إذ دأب على الذهاب للسباحة مع أصدقائه في المسابح كل أسبوع.

لكن عام 1993 قلب حياة الفتى عبدالله، الذي كان آنذاك يدرس في المرحلة الثانوية، رأسا على عقب.