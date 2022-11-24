استقالة رئيس الفتوى والتشريع ووكيل وزارة الأوقاف في الكويت

أكد مركز التواصل الحكومي في دولة الكويت، اليوم الخميس، استقالة رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد.

وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي الشيتان وافق على الاستقالة.

وكانت شائعة استقالة المستشار المسعد قد راجت في العام الماضي، قبل أن ينفي ذلك ويؤكد استمراريته في منصبه.

بدورها، كشفت مصادر خاصة من وزارة الأوقاف، لصحيفة "الأنباء" المحلية، أن وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية فريد عمادي، تقدم باستقالته إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد العزيز الماجد صباح اليوم.

فيما لم توضح المصادر هل تم قبول الاستقالة من عدمه حتى الآن.

وقبل أسبوع من الآن، قدم ثلاثة مسؤولين في هيئات رسمية في الكويت استقالاتهم رسمياً من مناصبهم إلى وزراء الحكومة التابعين لهم.

وشملت الاستقالات المهندس يوسف الفوزان، المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني، وهيا الودعاني، المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، ووكيل وزارة الدفاع بالإنابة الشيخ فهد جابر العلي.