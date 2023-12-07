في إنجاز نادر. مراهقة تحصل على الدكتوراه من جامعة أريزونا

حصلت فتاة أمريكية تدعى دوروثي جين تيلمان (17 عامًا) على درجة الدكتوراه في الصحة السلوكية المتكاملة من جامعة أريزونا.

ووفقًا لموقع "إن بي سي شيكاغو" تلقت تيلمان، وهي مواطنة من جنوبي شيكاغو، تعليمها في المنزل على يد والدتها، وبدأت رحلتها في التعليم العالي بسن العاشرة فقط.

وعندما بلغت الـ12، حصلت تيلمان على درجة البكالوريوس في العلوم الإنسانية قبل أن تحصل على درجة الماجستير في سن الرابعة عشرة.

وتلقت تيلمان دورات تدريبية وجهًا لوجه وعبر الإنترنت خلال مسيرتها غير التقليدية في التعليم العالي.

قالت للصحيفة "في سن مبكرة، تمكنت من إنجاز الكثير بسرعة كبيرة. وفي بعض الأحيان أجلس مع نفسي وأقول أنجزت كل هذا في واقع مجنون".