في إنجاز نادر. مراهقة تحصل على الدكتوراه من جامعة أريزونا
حصلت فتاة أمريكية تدعى دوروثي جين تيلمان (17 عامًا) على درجة الدكتوراه في الصحة السلوكية المتكاملة من جامعة أريزونا.
ووفقًا لموقع "إن بي سي شيكاغو" تلقت تيلمان، وهي مواطنة من جنوبي شيكاغو، تعليمها في المنزل على يد والدتها، وبدأت رحلتها في التعليم العالي بسن العاشرة فقط.
وعندما بلغت الـ12، حصلت تيلمان على درجة البكالوريوس في العلوم الإنسانية قبل أن تحصل على درجة الماجستير في سن الرابعة عشرة.
وتلقت تيلمان دورات تدريبية وجهًا لوجه وعبر الإنترنت خلال مسيرتها غير التقليدية في التعليم العالي.
قالت للصحيفة "في سن مبكرة، تمكنت من إنجاز الكثير بسرعة كبيرة. وفي بعض الأحيان أجلس مع نفسي وأقول أنجزت كل هذا في واقع مجنون".
وبالإضافة إلى إنجازاتها الأكاديمية، تعد تيلمان أيضًا شاعرة وراقصة ورائدة أعمال، ففي عام 2020، أطلقت معهد دوروثي جانيوس للقيادة، الذي يقدم برامج متنوعة لشباب شيكاغو.
وأشارت تيلمان إلى أن كل إنجازاتها أصبحت ممكنة بسبب وجود أشخاص تحبهم إلى جانبها، بمن فيهم والدتها وصديقتها المفضلة وجدتها.
وأكدت تيلمان أن خطواتها التالية تشمل الاحتفال بعيد ميلادها الثامن عشر، والذهاب إلى حفلة موسيقية وحضور حفل التخرج للحصول على شهادة الدكتوراه بشكل رسمي.