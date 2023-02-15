ولدت تحت أنقاض الزلزال.. حقيقة إعلان أنجلينا جولي رغبتها تبني الطفلة السورية "عفراء"
تداول عدد من الحسابات الإخبارية خبرًا عن إعلان النجمة الأمريكية أنجلينا جولي رغبتها في تبني الطفلة السورية "عفراء"، والتي ولدت تحت أنقاض الزلزال وفقدت جميع أفراد عائلتها.
وكان عدد من المشاهير والمتابعين أعلنوا رغبتهم في الوصول إلى الطفلة الرضيعة، والتي انتشرت قصتها على نطاق واسع، إذ أنجبتها والدتها تحت أنقاض الزلزال، وأخرجها رجال الدفاع المدني وكانت لا تزال معلقة بالحبل السري، إلا أن الأم لفظت أنفاسها الأخيرة، وأيضًا توفي بقية أبنائها الأربعة، لتصبح "عفراء" وحيدة.
ونفى رائد الصالح، مدير منظمة الدفاع المدني السوري المعروفة بـ"الخوذ البيضاء"، لمنصة "تأكد"، المعنية بتقصي الحقائق، ما أشيع عن رغبة أنجلينا جولي تبني الطفلة.
وقال مدير المستشفى الذي نقلت إليه الطفلة، خالد عطية، لهيئة الإذاعة البريطانية في وقت سابق، إنه تلقى العديد من الاتصالات من حول العالم، من أشخاص يرغبون في تبني الطفلة، التي أطلق عليها طاقم المستشفى اسم "آية"، بعدما توفيت والدتها قبل تسميتها.
وأكد أنه قام بأخذ الطفلة إلى زوجته، التي أرضعتها مع ابنتهما التي تكبرها بعدة أشهر، لحين عودة أحد أقاربها.
ولاحقًا، أكدت مصادر قيام قريب والد الطفلة، بتكفلها، إذ أطلق عليها اسم "عفراء"، وهو اسم والدتها التي توفيت.
يذكر أن أنجلينا جولي سبق وأعلنت تضامنها مع ضحايا الزلزال، ودعمها لمنظمة الدفاع المدني السوري ومؤسسة الصناديق الخيرية التركية، مشجعة الآخرين على تقديم الدعم لهم.