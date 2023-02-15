ولدت تحت أنقاض الزلزال.. حقيقة إعلان أنجلينا جولي رغبتها تبني الطفلة السورية "عفراء"

وأكد أنه قام بأخذ الطفلة إلى زوجته، التي أرضعتها مع ابنتهما التي تكبرها بعدة أشهر، لحين عودة أحد أقاربها.

ولاحقًا، أكدت مصادر قيام قريب والد الطفلة، بتكفلها، إذ أطلق عليها اسم "عفراء"، وهو اسم والدتها التي توفيت.

يذكر أن أنجلينا جولي سبق وأعلنت تضامنها مع ضحايا الزلزال، ودعمها لمنظمة الدفاع المدني السوري ومؤسسة الصناديق الخيرية التركية، مشجعة الآخرين على تقديم الدعم لهم.