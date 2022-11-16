السعودية تتكفل بترميم المركز الإسلامي في جاكرتا

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، إن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة، أعلن تكفل بلاده بترميم المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك بعد تعرض أجزاء كبيرة من المركز لحادث حريق الشهر الماضي.

وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي "تأكيداً لحرصه واهتمامه بالمراكز الإسلامية في الدول الشقيقة والصديقة كافة، لما لها من دور كبير في تربية الأجيال الناشئة، ونشر سماحة الإسلام ورسالته القائمة على السلام والاعتدال والحوار".

وتبلغ مساحة المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا 109.435 متراً مربعاً، ويضم المركز العديد من المرافق، ومنها مسجد بمساحة 2200 متر مربع يتسع لأكثر من 20 ألف مصلٍ، إضافـة إلى مركز دراسات بحثية، وقاعة مؤتمرات.